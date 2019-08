Giuseppe Conte denunciato per pubblicità occulta alla Tim dalla Codacons

Shopping nel negozio Tim, per Conte scatta la denuncia della Codacons

“Ieri abbiamo denunciato il presidente del Consiglio Conte perché ieri ha fatto pubblicità occulta alla Tim”. Ad annunciarlo Carlo Rienzi, presidente Codacons, nel corso della presentazione della partnership con Ryanair.

D’altronde “Tutte le televisioni – ha spiegato Rienzi – lo hanno ripreso mentre comprava il telefonino con i prodotti Tim dappertutto. Il premier Giuseppe Conte ci piace ma ieri abbiamo presentato un esposto all’Antitrust”.

La denuncia è scattata dopo che nel pomeriggio di martedì 27 agosto 2019, nel corso dell’infiammata giornata di trattative per il nuovo governo Pd-M5s, il premier – a cui in queste ultime ore il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha assegnato nuovamente l’incarico di formare il nuovo esecutivo – si è recato, uscendo in compagnia del figlio da Palazzo Chigi, in un negozio di telefonia Tim proprio lì nei pressi della sede istituzionale del governo, solo dall’altra parte della piazza.

Così, nell’immediato, Giuseppe Conte e il figlio sono stati raggiunti da molti curiosi e uno schieramento di giornalisti che ha atteso la sua uscita proprio fuori dal negozio. E proprio ai microfoni dei cronisti Conte ha semplicemente comunicato di dover svolgere alcune commissioni. Ciò però ha fatto sì che moltissime telecamere inquadrassero il punto vendita Tim con la sua insegna che è dunque finita in diretta tv. I giornalisti, visto il momento decisamente concitato, speravano che Conte facesse qualche dichiarazione, mentre invece dopo essere rimasto dentro il punto Tim per più di mezz’ora il premier dell’ormai ex governo gialloverde è poi andato via in macchina con il figlio tra gli applausi dei presenti.

Era un momento di vita privata, ma in queste giornate tutti gli occhi sono puntati su Palazzo Chigi e le altre sedi istituzionali, motivo per cui lo shopping di Giuseppe Conte non è certo passato inosservato ed è partito l’esposto della Codacons.

