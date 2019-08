Giuseppe Conte aggiorna Twitter

Giuseppe Conte aggiorna l’account Twitter, pochi minuti dopo essere uscito dall’ufficio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È l’uomo del momento, con il suo secondo incarico di fila a Palazzo Chigi e gli occhi sono puntati tutti su di lui. E sui suoi social.

Il 29 agosto Giuseppe Conte ha accettato l’incarico con riserva di formare un nuovo governo dopo un lungo e intenso incontro con il Capo dello Stato. Appena uscito dalle sale del Quirinale, Conte ha pensato bene di dare un’aggiornatina alla sua posizione lavorativa sui social.

Il discorso di Giuseppe Conte al Quirinale

Così, su Twitter, sotto al suo nome compare “Presidente del Consiglio incaricato”. Il premier Conte ha appena ricevuto l’incarico di formare la nuova squadra di governo e così ha deciso di andare dritto al sodo e specificarlo anche sui social.

Nel giro di 14 mesi Giuseppe Conte si è ritrovato per ben due volte negli uffici di Sergio Mattarella per la stessa motivazione: ricevere l’incarico di formare il governo. Il nome di Conte è arrivato al termine di una lunga ed estenuante trattativa tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico.

Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, dopo il lungo colloquio con il Capo dello Stato, ha lasciato il Quirinale per dirigersi a palazzo Giustiniani, dove è stato a colloquio per un’ora e mezza circa con la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati.

Subito dopo Conte è andato dal presidente della Camera Roberto Fico. Poi, sempre a Montecitorio, sarà tempo di consultazioni. Il presidente del Consiglio incaricato incontrerà i gruppi parlamentari per poi tornare – lunedì, probabilmente – dal Presidente della Repubblica con la lista dei ministri in mano. Solo dopo sarà la volta del discorso per chiedere la fiducia alle Camera, che segnerà l’inizio della nuova legislatura giallorossa.