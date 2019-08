Il discorso di Conte al Quirinale streaming live e diretta tv video: dove vederlo

Discorso Conte streaming live e diretta tv dopo colloquio con Mattarella

“Preciso subito che il mio non sarà un discorso ‘contro’ ma ‘per’: per il bene dei cittadini, per modernizzare il paese e rendere la nazione più competitiva, giusta, solidale, inclusiva”. Sono le parole pronunciate al Quirinale dal presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, dopo avere accettato con riserva l’incarico di formare il governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il capo dello Stato aveva convocato Conte ieri sera, 28 agosto, al termine del giro di Consultazioni, dopo che M5s e Partito democratico hanno comunicato al presidente della Repubblica di aver trovato un’intesa per un governo Conte bis.

“Realizzerò un governo nel segno della novità, me lo chiedono le forze politiche che hanno annunciato la loro disponibilità”, ha aggiunto Conte, parlando di “una nuova e ampia stagione riformatrice” che si propone di affrontare con un esecutivo che “rilanci la speranza e offra al paese certezze”.

“Siamo a poche settimane dall’inizio della sessione di bilancio. Mi metterò subito all’opera per una manovra che contrastui l’aumento dell’Iva, tuteli i risparmiatori, dia una solida prospettiva di crescita e sviluppo sociale”, ha proseguito il presidente del Consiglio incaricato.

Intanto, Piazza Affari accelera ulteriormente in scia alle dichiarazioni di Conte: il Ftse Mib sale dell’1,70% a quota 21.349 putni; All Share +1,73%.

Il discorso di Conte, come sempre, come tutti gli interventi al Quirinale, è stato visibile in streaming live attraverso il canale YouTube del Quirinale. ecco il link

