Governo M5s-Pd: Conte da Mattarella

Il premier uscente Giuseppe Conte è arrivato alle 9,30 puntuali al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato lo ha convocato ieri sera, 28 agosto, al termine del giro di Consultazioni. M5s e Partito democratico hanno comunicato al presidente della Repubblica di aver trovato un’intesa per un governo Conte bis. “C’è accordo col Pd per Conte premier. Il ruolo di Giuseppe Conte ci fa sentire garantiti sulle politiche che vogliamo realizzare”, ha detto Luigi Di Maio al termine delle Consultazioni, precisando però che “il programma è sempre lo stesso, quello votato dagli italiani il 4 marzo 2018”. “Alla luce degli equilibri parlamentari, abbiamo riferito al presidente della Repubblica di aver accettato la proposta del M5s di indicare, in quanto partito di maggioranza relativa, il nome del presidente del Consiglio dei ministri”, ha confermato al Quirinale il segretario del Pd Nicola Zingaretti (qui il discorso di Zingaretti al termine delle Consultazioni).

Governo M5S-PD: cosa succede adesso con la convocazione di Conte in Quirinale

Giuseppe Conte da Mattarella, la diretta LIVE

ore 9,30 – Il premier dimissionario Giuseppe Conte è arrivato al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Come si è arrivati al nome di Giuseppe Conte

La lunga trattativa in casa Pd-M5s si è conclusa, e un’intesa sul governo Conte-bis è stata infine trovata (Qui tutte le ultime notizie sulla crisi di governo). Nelle consultazioni con il capo dello Stato Sergio Mattarella che si sono tenute oggi, 28 agosto, al Quirinale i due partiti hanno ufficializzato di aver trovato l’accordo sul nome del premier, dopo giorni di trattative a ostacoli. Il presidente della Repubblica Mattarella, al termine delle Consultazioni, ha convocato al Quirinale Giuseppe Conte per le ore 9,30 di domani mattina, 29 agosto.

