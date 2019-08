Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi giovedì 29 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi giovedì 29 agosto 2019:

Concorso Rai giornalisti 2019: pubblicato il bando per la selezione

È stato pubblicato il bando di Concorso Rai 2019 per la selezione di 90 giornalisti. Una procedura di selezione per titoli e prove per individuare 90 professionisti da utilizzare in qualità di redattore con contratto di lavoro a tempo determinato. Contratto che, in caso di positivo inserimento in azienda, potrebbe portare alla successiva assunzione a tempo indeterminato (leggi qui per il bando completo).

Concorso regione Emilia-Romagna: pubblicato bando per oltre 400 posti

La regione Emilia-Romagna ha indetto un concorso volto alla ricerca di funzionari, 447 per la precisione, da assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato categoria D/D1: queste le figure professionali ricercate attraverso il bando pubblicato sul sito della regione.

117 posti per Funzionario esperto in politiche regionali e tecniche applicative, famiglia professionale “Specialista agro forestale

108 posti per Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi di integrazione, famiglia professionale “ Specialista amministrativo giuridico”

Specialista amministrativo giuridico” 83 posti per Funzionario esperto Specialista in materie economiche e finanziarie

59 posti per Funzionario esperto “Specialista della trasformazione digitale”

37 posti per Funzionario esperto “Specialista programmazione del territorio, della mobilità e della tutela ambientale”

43 posti per Funzionario esperto “Specialista gestione del territorio e del patrimonio pubblico”

Tra i requisiti richiesti per accedere al concorso, la cittadinanza italiana, l’assenza di condannate penali, il godimento dei diritti civili e penali, l’idoneità fisica e il conseguimento di una laurea (Qui l’articolo completo).

Nuovi concorsi alla Regione Campania per l’assunzione nei Centri per l’Impiego

La Regione Campania è pronta a pubblicare a settembre un bando di concorso per assumere 650 perone a tempo indeterminato nei centri per l’impiego. A dare la notizia è stato il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Maggiori informazioni sono reperibili alla pagina regione.campania.it

Concorso Mibac 2019, il 9 agosto è stato pubblicato il bando per 1052 posti di vigilanti

Venerdì 9 agosto 2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo bando di concorso del ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac). Ad aver annunciato questa data, lo scorso 1 agosto, era stato lo stesso ministro Alberto Bonisoli con un post sul suo profilo Facebook.

Si tratta del primo bando di un ampio piano di assunzioni a cui procederà il Mibac: dopo il reclutamento di 1.052 addetti alla vigilanza, infatti, sarà la volta di quello per nuovi funzionari amministrativi. L’uscita di questo secondo bando è al momento prevista per ottobre 2019. Nel 2020, invece, sarà la volta di procedere a nuove assunzioni per quanto riguarda il personale non dirigenziale.

In questo articolo tutti i dettagli e il link al bando in Gazzetta Ufficiale

