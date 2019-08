Chiara Ferragni pubblica una foto in intimo: il commento inaspettato di Fedez

Chiara Ferragni, la foto in intimo e il commento inaspettato di Fedez

Si sa, Fedez non commenta mai le foto di Chiara Ferragni, soprattutto quelle in intimo. Ed è proprio sotto quel tipo di foto, quelle in cui la fashion blogger di Cremona appare particolarmente sexy e provocante che il rapper milanese evita di palesarsi, generando così tutta una serie di commenti da parte di utenti che si interrogano sul perché Fedez non sia geloso della moglie.

E, invece, stavolta Fedez ha fatto un’eccezione. Chiara Ferragni ha pubblicato una foto di fine estate, in intimo. Una pubblicità di un noto marchio di lingerie italiano, in cui vediamo la fashion blogger più famosa d’Italia seduta sul letto con addosso solo un reggiseno e degli slip. Un filo di trucco e lo sguardo un pizzico malizioso.

Accanto allo scatto, Chiara Ferragni scrive: “Chi altro ha l’impressione che settembre sia il nuovo gennaio? Pronta per nuovi inizi”.

Sotto al post della fashion blogger fioccano i commenti in cui Chiara Ferragni viene presa di mira da chi continua ad attaccare le sue “forme”. “Non ha culo non ha seno ma e una della fashion blogger più conosciute al mondo”, si legge nel commento di un utente. “Piatta piatta piatta”, si legge in un altro commento. E ancora: “Sembri un uomo”, commenta un altro.

Ma sono diversi gli utenti che aspettano il commento del maritino: “A quando il commento di Fedez?”, si domandano. E a un certo punto, inaspettatamente, il musicista milanese interviene: semplice, diretto e ironico. Come sempre, d’altronde. “Ellapeppaaaaaaaa😍” scrive il rapper.

Dopo un anno di matrimonio (il prossimo primo settembre) i due continuano ad essere innamoratissimi e a dichiarare il loro amore sui social in continuazione.