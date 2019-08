Bitter Sweet, le anticipazioni della puntata del 30 agosto 2019: cosa succede

E siamo arrivati al venerdì con l’ultimo episodio della settimana di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. La soap opera turca ha ormai stregato il pubblico italiano con le avvincenti storie dei suoi personaggi, protagonisti e secondari.

A interpretare Nazli è Özge Gürel, attrice conosciuta per aver interpretato Öykü Acar nella fiction Cherry Season (andata in onda su Canale 5), mentre la controparte maschile è stata assgenata a Can Yaman, un vero sex symbol del piccolo schermo che nel 2019 è persino sbarcato a Napoli per qualche giorno, mandando in delirio le fan italiane.

Ma cosa accadrà nella puntata di venerdì 30 agosto 2019? Quali sono le anticipazioni della nuova puntata di Bitter Sweet?

La fiction va in onda come al solito alle 14,45 su Canale 5.

Bitter Sweet anticipazioni | La puntata del 30 agosto

Nella puntata di venerdì 30 agosto, l’ultima della settimana per Bitter Sweet, vediamo Nazli continuare a mettere sotto torchio Pelin: non si fida assolutamente della ragazza, motivo per cui continua le sue indagini. Ficcanasando qua e là, Nazli scova una fotografia all’interno di un libro che ritrae Pelin insieme a Ferit.

Arriva il giorno del reportage gastronomico nel ristorante di Nazli e la ragazza, insieme a Manami, cerca di tenere testa ai giornalisti prendendo tempo in attesa di Ferit. Il ragazzo però è in ritardo e Nazli non sa che inventarsi, all’oscuro dei suoi progetti.

Ferit, infatti, ha voluto incontrare Pelin – senza dirlo alla fidanzata – per scoprire la verità sull’aborto di cui non era a conoscenza.

Hakan nel frattempo stringe un’alleanza con Pelin per distruggere l’impero di Ferit e la sua storia d’amore con Nazli. Demet, nel frattempo, vuole vendicarsi del marito, che continua a tenerla in pugno con i suoi sporchi ricatti.

Bitter Sweet anticipazioni | La trama della fiction

Nazli è una giovane cuoca che studia all’università, frequenta corsi di giapponese per poter aprire un giorno un suo ristorante. Nazli vive in un appartamento con sua sorella Asuman e l’amica Fatos, ma le sue condizioni economiche precarie la spingono a cercare lavoro e lo trova nella casa di Ferit, un ricco uomo d’affari che l’assume come chef personale.

A far breccia nel cuore della giovane cuoca è il piccolo Bulut, nipote di Ferit, con il quale instaura un legame speciale. A ostacolare la buon riuscita del rapporto tra datore di lavoro e dipendente saranno Hakan e Demet, due coniugi spregevoli responsabili della morte dei genitori del piccolo Bulut. I due puntano al suo patrimonio e sono intenzionati ad ottenerne la custodia per poter ottenere una modesta percentuale delle azioni della Pusula Holding (azienda di cui Ferit è socio).