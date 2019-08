Aurora Ramazzotti bambina e Michelle Hunziker, il dubbio dei followers: “Ma come è possibile?”

Aurora Ramazzotti bambina e Michelle Hunziker: la foto che fa impazzire i fan

Aurora Ramazzotti e la madre Michelle Hunziker hanno un rapporto profondissimo: sin da quando era bambina, la figlia della showgirl e del cantante Eros Ramazzotti ha sempre dimostrato di essere molto legata alla madre.

A confermarlo, in queste ultime ore, è una foto pubblicata dalla 22enne sul suo account Instagram in cui si vede lei bambina insieme alla mamma. Lo scatto è tenerissimo: lei, Aurora, stringe la mano della madre che ride, prima di andare al cinema a vedere Harry Potter.

La giovane showgirl pubblica un doppio scatto: se nel primo si vede in compagnia della madre, nel secondo la 22enne fa uno zoom sul suo visino, su cui compare un’espressione decisamente sbalordita. Accanto alle foto, Aurora Ramazzotti scrive: “La mia faccia quando qualcuno mi spoilera la fine di un film: (da notare i biglietti di Harry Potter in mano a Michelle Hunziker 😂)”.

Sotto al post piovono commenti di followers che si stupiscono nel vedere come la giovane showgirl non sia cambiata molto rispetto a quando era bambina. “Comunque non sei cambiata di una virgola incredibil”, si legge in un commento. “Fammi capire una cosa… ma ad un certo punto invecchiate anche voi?!? 😅😅 tu ti sei solo allungata perché sei uguale a ora”, scrive un utente sotto al post.

“Cazzo sei uguale 😱 come se tu fossi quella di ora ma in miniatura 😱😱”, scrive un altro follower della giovane Ramazzotti. “Non so quanti anni hai in questa foto, ma non sei cambiata per niente lo stesso visino dolce”, si legge ancora. E infatti Aurora non sembra cambiata di una virgola. Come la madre d’altronde.

Aurora Ramazzotti, la romantica dedica al fidanzato: “La mia persona preferita al mondo”