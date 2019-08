Alessandro Zarino, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Alessandro Zarino è il nuovo tronista della stagione autunnale di Uomini e Donne. Gli appassionati di Temptation Island l’avranno già riconosciuto, perché il ragazzo ha partecipato all’edizione 2019 in qualità di tentatore e adesso ritenta con la televisione approdando sul trono rosso del dating show di Canale 5.

Ma cosa sappiamo sul suo conto? Chi è Alessandro Zarino?

Cosa sappiamo sul suo conto? L’annuncio della partecipazione al dating show è arrivato il 29 agosto, data che coincide con la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, dove sono stati introdotti i nuovi tronisti.

Alessandro Zarino, 28 anni, è pronto a sedersi sul trono rosso e a trovare l’amore, ma questa non è la sua prima esperienza in televisione. L’occhio più attento l’avrà già riconosciuto come un ex tentatore di Temptation Island 2019. Alessandro è un ristoratore partenopeo la cui vicinanza a Jessica Battistello ha fatto parlare molto di sé e ha portato alla rottura della relazione con l’hairstylist Andrea Filomena.

Tentatore e fidanzata sono usciti insieme dal programma mano nella mano, eppure nessun fiore è sbocciato nel loro giardino ed eccolo spuntare tra i nomi dei tronisti di Uomini e Donne.

Al provino, il ragazzo ha confessato di voler procedere con calma – visto com’è finita l’esperienza con Temptation Island – e, dopo essere stato beccato anche in compagnia della velina Shaila Gatta.

Nato a Napoli il 28 marzo 1991, Alessandro è un modello e insegnante di Crossfit, ha una sorella di nome Chiara e per un periodo della sua vita ha vissuto a Sydney, Australia, dove ha insegnato nella palestra Bondi e ha realizzato diversi servizi fotografici in qualità di modello.

