Questa sera, mercoledì 28 agosto 2019, Canale 5 propone ai suoi telespettatori il sequel del film tedesco del 2013 per la regia di Katja von Garnier, Windstorm – Liberi nel vento. Il secondo capitolo si intitola Windstorm – Contro ogni regola e, uscito nel 2015, vede continuare la storia di Mika, adolescente ribelle con un potere speciale: lei riesce infatti, grazie a una particolare empatia, a parlare con i cavalli.

La protagonista della pellicola è quindi ancora Hanna Binke nei panni di Mika Schwarz; il soggetto del film è tratto dal romanzo tedesco Ostwind – Zusammen sind wir frei di Carola Wimmer e di questa saga sono inoltre usciti, successivamente ai film del 2013 e del 2015, un terzo e un quarto episodio.

Ma qual è la trama del film Windstorm – Contro ogni regola?

Di cosa parla il film

È passato solo un anno da quando Mika è stata “spedita” dai suoi genitori nella fattoria della severissima nonna per punizione dopo aver portato a casa brutti voti, che ecco tornare le vacanze estive. Mika questa volta, però, è felice di rivedere il cavallo Windstorm, anche se con amarezza scopre strane ferite sul ventre dell’animale, per le quali non esiste spiegazione.

Questa, però, non è l’unica brutta notizia che la ragazza si troverà a ricevere: il centro di equitazione Kaltenbach è infatti sull’orlo del fallimento e Mika deciderà perciò di fare qualcosa pur di salvarlo, partecipando ad un torneo in cui il vincitore avrà un premio in denaro. Gli allenamenti però saranno davvero molto duri e stancanti per la ragazza che, un bel giorno, dovrà anche fare i conti con la scomparsa dello stallone, improvvisamente scappato dal centro.

Andando alla sua ricerca fino in fondo alla foresta Mika vedrà comparire dal folto del bosco una cavalla grigia insieme a Windstorm e i due cavalli amoreggiare. Insieme a loro c’è anche Milan, un misterioso ragazzo proprietario della cavalla di cui Mika farà conoscenza e che prometterà di aiutarla a vincere il torneo.

Windstorm – Contro ogni regola trama | Trailer

La pellicola tedesca va in onda su Canale 5 stasera, mercoledì 28 agosto 2019, a partire dalle 21,20. Ricordiamo che la rete ammiraglia Mediaset è disponibile sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma che potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Windstorm – Contro ogni regola è disponibile anche in streaming su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.