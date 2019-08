Windstorm – Contro ogni regola: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Stasera, mercoledì 28 agosto 2019, su Canale 5 è in arrivo il secondo capitolo di Windstorm: si tratta di Windstorm – Contro ogni regola ed è appunto il sequel del film Windstorm – Liberi nel vento diretto da Katja von Garnier, uscito nel 2015 e basato sul romanzo Ostwind – Zusammen sind wir frei di Carola Wimmer. Nella serata di ieri, martedì 27 agosto, è appunto andata in onda la prima pellicola della saga Windstorm e il pubblico ha potuto conoscere la storia di Mika, adolescente ribelle che, dopo aver portato a casa pessimi risultati scolastici, viene mandata a passare l’estate dalla severissima nonna in una fattoria; è qui che ci sarà l’incontro con Windstorm, uno stallone indomabile da tutti, ma non da lei, che con i cavalli scopre di poterci parlare.

Della saga sono usciti anche un terzo e un quarto episodio, ma ancora non sappiamo quando saranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset.

Ma di cosa parla il film Windstorm – Contro ogni regola? Vediamo tutte le informazioni sul film, dalla trama al cast, passando per dove vederlo in tv e in streaming.

Windstorm – Contro ogni regola film | Trama

È tornata l’estate e Mika, ragazza ribella, si reca di nuovo alla fattoria della nonna non stando nella pelle di rincontrare il suo affezionato amico: lo stallone Windstorm. Con sua grande sorpresa e dispiacere, però, l’adolescente scoprirà sul ventre dell’animale alcune ferite. Nel frattempo la tenuta Kaltenbach, il centro di equitazione, è sull’orlo del fallimento e Mika deciderà quindi di partecipare ad un torneo per cercare di vincere una somma in denaro e aiutare i proprietari a risolvere il dissesto finanziario.

Però Windstorm nel corso degli allenamenti fugge e Mika lo ritroverà in una foresta in compagnia di una cavalla bianca albina e di un ragazzo di nome Milan.

La trama completa di Windstorm – Contro ogni regola

Windstorm – Contro ogni regola film | Cast

Qui di seguito Il cast di Windstorm – Contro ogni regola con gli attori e i nomi dei relativi personaggi interpretati nel film:

Hanna Binke – Mika Schwarz

– Mika Schwarz Nina Kronjäger – Elisabeth Schwarz (madre di Mika)

– Elisabeth Schwarz (madre di Mika) Jürgen Vogel – Philipp Schwarz (padre di Mika)

– Philipp Schwarz (padre di Mika) Cornelia Froboess – Maria Kaltenback (nonna di Mika)

– Maria Kaltenback (nonna di Mika) Jannis Niewöhner – Milan

– Milan Amber Bongard – Fanny

Windstorm – Contro ogni regola film | Trailer

Qui di seguito il trailer del film:

Windstorm – Contro ogni regola film | Streaming

Dove vedere in tv il film Windstorm – Contro ogni regola? La pellicola tedesca va in onda su Canale 5 stasera, mercoledì 28 agosto 2019, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Windstorm – Contro ogni regola è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

