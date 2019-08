The New Pope, Jude Law seduce di nuovo nel trailer della seconda stagione: il trailer

In occasione della Mostra del cinema di Venezia, arriva il primo trailer della nuova stagione di The New Pope, l’eccentrica serie televisiva firmata Paolo Sorrentino che vede protagonista ancora una volta Jude Law nei panni dell’irriverente Papa Lenny Belardo, o meglio Pio XIII.

Il Festival di Venezia è partito con la sua prima giornata e, in attesa della prima pellicola d’apertura, Sky in collaborazione con HBO ha ben pensato di premiare il suo fidato pubblico con il primo teaser trailer di The New Pope, sequel di The Young Pope.

Il video, che dura neppure due minuti, ci riporta nella particolare quanto affascinante vita del Papa. Come mostrato nella clip, al posto di Pio XIII vedremo John Malkovich: così, mentre costui cammina con referenza per i corridoi del Vaticano, la figura religiosa interpretata da Jude Law si gode la spiaggia e il sole, con indosso un candido costume bianco e circondato da belle donne.

La seconda stagione di The New Pope conterà nove episodi, scritti da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises. Rivedremo anche Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier e Maurizio Lombardi nel cast, con l’aggiunta di Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini e le guest star Sharon Stone e Marilyn Manson.

La serie sarà presentata in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia con i primi due episodi che parteciperanno fuori concorso e verranno mostrati il primo settembre.

Su Sky Atalntic e negli altri paesi del mondo non sappiamo invece qual è la data ufficiale di debutto.