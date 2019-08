Taranto, 15enne muore di leucemia: era un promessa del calcio

Taranto, 15enne morto di leucemia: era un promessa del calcio

Alessio Romanazzi aveva solo 15 anni, viveva a Taranto e amava il calcio. Il Milan era la sua squadra del cuore. Se ne andato per una leucemia diagnosticata quando di anni ne aveva 13.

Ilva, a Taranto +500 per cento di tumori tra gli ex lavoratori della fabbrica

A 9 anni, orfano di madre, con suo fratello gemello aveva iniziato a giocare a calcio in quella che poi diventò la New Team di Leonzio Sgobba, una squadra che aggrega oltre 80 ragazzi e si allena nel campetto all’interno dell’Istituto Maria Immacolata.

Come racconta Repubblica Bari, il giovane aveva perso la madre a soli nove anni.

“Alessio era un bambino dolce – spiega Sgobba – che sorrideva alla vita, nonostante le tante difficoltà. Un giorno in allenamento vidi che aveva un gonfiore al collo e lui mi disse che era una puntura di zanzara. Purtroppo, però, non era così, era il sintomo della malattia”.

La notizia del decesso di Alessio Romanazzi ha fatto in fretta, come troppe volte accade negli ultimi anni, il giro della città. “Un altro piccolo pezzo del nostro futuro è andato via per sempre”, ha scritto sulla sua pagina social l’associazione Genitori Tarantini. “Mi scrivevi che ero grande…ma mai grande quanto il vuoto che lasci nella tua casa e nel cuore di chi ti ama…porta il tuo sorriso in paradiso e riscalda il cuore di chi ti vuole bene. Ti verrò a trovare, piccolo grande guerriero”, il ricordo di Salvatore.

Il caso Ilva di Taranto: un riassunto della vicenda