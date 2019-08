Stasera in tv 28 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 28 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 28 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 28 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Speciale TG1 – I giorni della crisi

Stasera 28 agosto 2019 va in onda su Rai 1 uno speciale dedicato alla crisi di governo. Dopo il secondo giro di consultazioni il presidente Mattarella si avvia a conferire l’incarico.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Sette giorni per non morire

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Sette giorni per non morire, un thriller del 2017 con Stefanie Stappenbeck e Marcus Mittermeier.

Trama: Michael è un avvocato, Billie lavora nel settore della ristorazione. I due sono una coppia molto affiatata, ma un giorno Michael scompare misteriosamente e tutti gli indizi spingono verso un’unica soluzione: l’avvocato sembra essere fuggito in Brasile portando con sé i proventi delle parcelle.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Sissi e il destino di una imperatrice

Questa sera su Rai 3 arriva il terzo e ultimo film dedicato a Elisabetta di Baviera, intitolato Sissi e il destino di una imperatrice.

Trama: L’imperatrice, nonostante la giovane età, riuscirà a placare le rivolte scoppiate in Ungheria e in Italia.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Stasera Italia – Speciale crisi di governo

Rete 4 stasera propone una puntata speciale di Stasera Italia dedicata alla crisi di governo.

STASERA IN TV 28 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Windstorm – Contro ogni regola

Su Canale 5 questa sera va in onda Windstorm – Contro ogni regola, un film d’avventura, il secondo della saga, diretto da Katja von Garnier.

Trama: Continuano le avventure della giovane Mika e il suo indomabile stallone Windstorm in quella che è una nuova avventura estiva. Mika s’iscrive a una nuova gara di ippica, in palio c’è un premio in denaro che potrebbe salvare la fattoria dalla bancarotta, motivo per cui la ragazza si sente più motivata che mai a vincere. Ma, durante gli allenamenti, Windstorm sparisce improvvisamente.

La trama del film

Ecco il trailer:

GUIDA TV 28 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. – Scena del crimine

21:20 – Battiti Live Compilation

Su Italia 1 questa sera va in onda Battiti Live Compilation, il Best Of dei cinque concerti estivi organizzati da RadioNorba in Puglia.

Le anticipazioni di Battiti Live Compilation

La scaletta del concerto di stasera

PROGRAMMI TV 28 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – In Onda

21:15 – The Truman Show

Questa sera La7 propone ai suoi telespettatori il film The Truman Show, uno dei più belli e amati con Jim Carrey.

Trama: Truman è il protagonista di una soap opera documentaristica, la più seguita e longeva della televisione, eppure non lo sa. La città in cui vive in realtà è un gigantesco teatro di posa dove amici e parenti in realtà sono attori pagati per recitare la loro parte. Niente di quello che ha vissuto corrisponde a realtà, finché non lo scopre…

Trailer:



PROGRAMMI TV 28 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Memorie di una Geisha

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda di un film conosciuto dal nuovo millennio: Memorie di una Geisha di Rob Marshall vede nel cast Zhang Ziyi, Gong Li e Michelle Yeoh.

Trama: il film è tratto dall’omonimo romanzo di Arthur Golden e racconta la storia di un’orfana che diventa una celebre Geisha nella Tokyo degli anni ’30.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100×100 Cinema

21:15 – Tutto può accadere a Broadway

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Tutto può accadere a Broadway.

Trama: Izzy, in arte Glo, è una ragazza di Brooklyn che ha un sogno: vuole diventare una grande attrice ma, per concretizzare le sue aspirazioni, deve accontentarsi di un lavoro presso un’agenzia di ragazze squillo. Durante un appuntamento in hotel conosce Arnold Albertson che le propone di cambiar vita offrendole un posto di lavoro. Si da il caso che Arnold sia un regista e che l’offerta proposta a Izzy la porterà a essere sì una squillo, ma per finta.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 28 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Su Sky Uno questa sera torna Marc Ribas 4 Ristoranti Spagna, in prima tv con la seconda stagione. L’appuntamento rivive i migliori momenti della stagione con i ristoranti più divertenti e i momenti più emozionanti.