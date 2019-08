Sorteggi Champions League streaming e tv: dove vederli in diretta live | Gironi 2019 2020

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE STREAMING TV – Giovedì 29 agosto 2019 alle ore 18 Juventus, Napoli, Inter e Atalanta conosceranno le loro avversarie nei giorni della Uefa Champions League 2019 2020. Al Grimaldi Forum di Montecarlo infatti vanno in scena i sorteggi della fase a gironi.

Alle 26 squadre che sono qualificate di diritto si aggiungeranno poi le sei che riusciranno a qualificarsi dagli spareggi previsti oggi, martedì 28 agosto, e domani, mercoledì 29. Le formazioni saranno così divise in otto gruppi da quattro club ciascuno.

Dove vedere il sorteggio della Uefa Champions League 2019 2020 in streaming o tv? Sarà possibile seguire l’evento in tantissimi modi diversi. La diretta tv sarà trasmessa dalla tv satellitare Sky Sport (canali Sky Sport 24 e Sky Sport Football dalle ore 17,45), Eurosport e in chiaro, gratis, su Italia Uno.

In live streaming l’evento sarà visibile su SkyGo, EurosportPlayer e MediasetPlay. Inoltre si potrà seguire il sorteggio tramite il sito della Uefa e NOWtv.

In attesa delle ultime squadre qualificate che usciranno dagli spareggi di oggi e domani, ecco le possibili fasce del sorteggio:

FASCIA 1: Liverpool, Chelsea, Manchester City (Inghilterra), Juventus (Italia), Bayern Monaco (Germania), Paris Saint-Germain (Francia), Zenit San Pietroburgo (Russia) Barcellona (Spagna)

FASCIA 2: Real Madrid e Atlético Madrid (Spagna), Borussia Dortmund (Germania), Napoli (Italia), Shakhtar Donetsk (Ucraina), Tottenham Hotspur (Inghilterra), Benfica (Portogallo), Lione (Francia)

FASCIA 3: Bayer Leverkusen (Germania), Red Bull Salisburgo (Austria), Valencia (Spagna), Inter (Italia), Vincente di Olympiacos-Krasnodar. Ancora in bilico: Lokomotiv Mosca (Russia), Genk (Belgio)

FASCIA 4: Atalanta (Italia), Lille (Francia), Galatasaray (Turchia), Red Bull Lipsia (Germania), Vincente di Cluj Napoca-Slavia Praga.

TUTTE LE NOTIZIE SULLA CHAMPIONS LEAGUE