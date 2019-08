Sette giorni per non morire: trama, cast e streaming del film di stasera su Rai 2

Sette giorni per non morire è un film thriller, diretto da Roland Suso Richter e uscito nelle sale cinematografiche nel 2017, che Rai 2 manda in onda in prima serata (a partire dalle 21,20) stasera, mercoledì 28 agosto 2019.

Il film (nome originale: Der 7 Tag) è una produzione tedesca che parte da un omicidio e accompagna il pubblico attraverso le indagini per scoprire le dinamiche della vicenda. L’appuntamento è per stasera, alle 21,20, su Rai 2.

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama di Sette giorni per morire al cast, passando per le informazioni su dove vedere la pellicola in tv e in streaming.

Sette giorni per non morire, la trama del film

Michael e Sybille sono una coppia molto affiatata: importante avvocato lui, impiegata nel settore della ristorazione lei. Un giorno, però, l’uomo scompare improvvisamente. Sibylle si sveglia in una stanza d’albergo con un coltello insanguinato in mano e accanto a lei giace il cadavere del marito.

Michael è stato brutalmente assassinato e tutti gli indizi portano alla moglie. Sybille ne è consapevole, visto che aveva molte ragioni per togliere di mezzo Michael. Tuttavia sa di non essere l’assassina, sebbene non ricordi nulla delle ore precedenti. Adesso ha solo bisogno di trovare il tempo per dimostrarlo e scovare il reale colpevole.

I commissari Tanja e Rainer sono alle sue calcagna, ma per fortuna Sybille avrà l’aiuto dell’amica Gabi e del marito Ullrich, ex collega della vittima. Piano piano, la donna ritrova anche la memoria e si rende conto del grande pericolo in cui si trova.

Sette giorni per non morire, il cast

Il cast del film di stasera su Rai 2 è composto prevalentemente da attori tedeschi, poco conosciuti nel nostro paese. Ecco l’elenco degli attori presenti nella pellicola, con accanto il nome del personaggio interpretato:

Stefanie Stappenbeck – Sybille Thalheim

Katharina Schüttler – Gabi Henke

Josefine Preuß – Tanja Braungart

Henning Baum – Warnke

Marcus Mittermeier – Ullrich Henke

Steve Windolf – Michael Thalheim

Anton Pampushnyy – Arkadi Gruschenko

Christian Kuchenbuch – Andreas Ganter

Sesede Terziyan – Rita Leibner

Frank-Leo Schröder – Markus Rohrbach

Sette giorni per non morire, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film Sette giorni per non morire? Il thriller va in onda mercoledì 28 agosto 2019 su Rai 2 a partire dalle 21,20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. Sette giorni per non morire sarà in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

