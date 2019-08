“Sesso bollente con lo zio della mia migliore amica, ma forse per lui sono solo un oggetto erotico”

Sesso con lo zio della migliore amica. Una ragazza di 26 anni ha raccontato la sua storia al quotidiano britannico The Sun. La giovane è sposata, ma non ha saputo resistere alla tentazione del tradimento con un uomo esperto e maturo.

La questione che la 26enne si pone, però, è se l’uomo, di 50 anni, faccia le cose sul serio o cerchi da lei solo soddisfazione sessuale. Rompere un matrimonio solo in cerca di nuove emozioni può essere rischioso, specie se da una parte c’è il sentimento e dall’altra solo la voglio di soddisfare delle pulsioni.

Qui il racconto della ragazza:

“Mi sto godendo un sesso bollente con un uomo che ha il doppio dei miei anni.. Sono una donna sposata di 26 anni e mio marito lavora all’estero per metà anno. Ha 32 anni e gestisce un club in Spagna durante la stagione estiva.

Abbiamo un figlio di sette anni. Non potevo realisticamente andare a vivere in Spagna perché mio padre ha avuto un infarto ma è divorziato da mia mamma e ha bisogno del mio aiuto praticamente ogni giorno. Conosco lo zio della mia migliore amica da sempre.

Ha 50 anni ed è divorziato. Vive nella nostra stessa strada e ha la custodia del figlio di otto anni. Ai nostri figli piace uscire insieme. Sono andato a prendere mio figlio una sera e lo zio della mia amica mi ha offerto un bicchiere di vino. Ci siamo seduti fuori mentre i ragazzi giocavano di sopra.

Mi ha chiesto del mio matrimonio e ho ammesso che le cose non stavano andando bene. Lui ha detto: ‘Se mai vuoi parlare, sono sempre disponibile’. Era così gentile. Ho allungato la mano per stringerlo e lui mi ha tirato verso di lui. Le sue braccia erano così forti e protettive ed era la cosa più naturale al mondo baciarlo. I ragazzi hanno fatto un pigiama party quella notte, e anche io. Quando sono andati a dormire, abbiamo fatto il sesso più incredibile che avessi mai provato. Quest’uomo era caldo e tenero e sapeva come farmi provare piacere.

Da quel giorno sono andato a trovarlo per fare sesso quando è libero ma ho ricevuto segnali contrastanti. Non vuole che qualcuno sappia di noi. Ha promesso a suo figlio che nessuno avrebbe sostituito sua madre,. Mi ignora quando lo incontro al cancello della scuola. Provo sentimenti per lui, e sono pronto a porre fine al mio matrimonio. Sono sicura che anche mio marito ritiene che le cose non vadano bene. Quest’uomo si impegnerà mai con me? O per lui sono solo un oggetti erotico?”.

“Ho fatto sesso con la vicina di casa. Ora mia moglie non mi fa più uscire”