Sara Tozzi, la nuova tronista di Uomini e Donne: tutto quello che sappiamo sul suo conto

Sara Tozzi è la seconda tronista di Uomini e Donne per la stagione autunnale del 2019. Il suo annuncio segue quello di Giulia Quattrociocche, romana di 27 anni che frequenta l’università e nella vita vorrebbe un lavoro modesto.

Ma cosa sappiamo di Sara, invece? Il nuovo programma condotto da Maria De Filippi è pronto a riaprire i battenti e sul trono del celebre dating show pomeridiano pare che si siederà anche Sara Tozzi, una ragazza “nuova” al programma di Canale 5 che non ha alcun passato nel mondo dello spettacolo.

Sara, del resto, è giovanissima: a 22 anni, la nuova tronista lavora come barista.

“Vengo da Modena, ho una sorella e un fratello. Non siamo figli degli stessi genitori. I miei sono separati da 16 anni, mio padre infatti ha una nuova compagna”, ha dichiarato Sara durante la video-intervista che riprende il suo provino, pubblicato da Witty.

“Ho un bellissimo rapporto con i miei due fratelli. Papà ha un night club, mia mamma, invece, è un’impiegata”, ha specificato Sara.

Si chiama Sara, viene da Modena, ha quasi 22 anni e lavora come barista

La nuova tronista di Uomini e Donne ha spiegato inoltre che impatto ha avuto la figura paterna nella sua vita. “Se sono timida e ho questo senso del pudore è anche a causa di mio padre. Io volevo che notasse altro, non le mie labbra carnose o il mio seno prosperoso… Volevo che lui notasse la mia anima. Avevamo mia madre che ci diceva: ‘Questa è la realtà, sono le emozioni…’. E poi c’era mio padre che demoliva un po’ tutto…”, ha spiegato Sara.

La verità è che Sara un piccolo trascorso televisivo ce l’ha. La ragazza ha partecipato a Temptation Island 2019 in qualità di tentatrice, ma il suo nome non è quasi mai emerso durante il programma, sommerso dai gossip che hanno travolto le colleghe (come Elena, Vanessa e Sabina ad esempio).