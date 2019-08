Rita Ora indossa un abito super sexy e mostra i capezzoli al carnevale di Notting Hill

Rita Ora, nome d’arte di Rita Sahatciu, è scatenata per l’arrivo del Carnevale di Notting Hill. La cantante 29enne, idolo delle teenager, ha pubblicato una serie di Stories su Instagram in cui si mostra con un abito decisamente provocante.

La mise della pop star non lascia spazio all’immaginazione: si intravedono i capezzoli e la lingerie. Ma non solo, Rita Ora nei video si esibisce anche in un “twerking” che ha mandato in tilt i fan.

Il filmato in poche ore è diventato virale. L’ex giudice della versione britannica di X Factor non è nuova a questi siparietti sexy.

