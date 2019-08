Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi mercoledì 28 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultimissime news di oggi, mercoledì 28 agosto 2019, sul Reddito di cittadinanza. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il sussidio fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle introdotto dal decreto 4/2019 insieme alla riforma delle pensioni Quota 100. Ecco le ultime notizie:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere tutti gli ultimi aggiornamenti)

Reddito di cittadinanza news, quando arriva il pagamento di agosto

Ci sono le informazioni sulla data di arrivo del pagamento relativo al sussidio di agosto. La cifra dovrebbe essere accreditata entro fine mese. Anche se non esiste un calendario ufficiale dei pagamenti, finora, da aprile a luglio 2019, i soldi del sussidio sono stati liquidati sulle card tra il 26 e il 28 di ogni mese (qui l’articolo con tutte le informazioni sull’accredito di agosto).

Cosa succede con la caduta del governo

Il governo Lega-M5s è caduto con le dimissioni del premier Giuseppe Conte e adesso il dubbio di migliaia di cittadini che beneficiano del reddito è: “Lo toglieranno?”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha difeso. Ma cosa succede al reddito di cittadinanza con il governo Lega-M5s caduto? Dare una risposta non è semplice: se da una parte non si vedono all’orizzonte modifiche alla legge, dall’altra non è esclusa la possibilità di cambiamenti con la nascita di nuovi governi, nel medio o lungo periodo. Per ora bisogna attenersi solo alle posizioni espresse dai singoli partiti (qui l’articolo completo).

Reddito di cittadinanza, le cose da sapere

Su TPI abbiamo affrontato in maniera approfondita il tema del reddito di cittadinanza. In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati. In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

Tutte le notizie del reddito di cittadinanza di ieri, martedì 27 agosto 2019

Per tutti i dettagli sui requisiti, come anche sulla card, i pagamenti e le modalità per presentare domanda, qui di seguito una serie di link utili:

🔴 TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI