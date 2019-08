Oroscopo Paolo Fox domani 29 agosto 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 29 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, giovedì 29 agosto 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 29 agosto 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, la vostra condizione finanziaria non è delle migliori, anzi. Forse è il segno che qualcosa deve cambiare e che le vecchie attività devono far posto alle nuove. È il caso che vi facciate venire qualche nuova idea per sbarcare il lunario.

Cari Toro, domani sarà una giornata un po’ faticosa ma si tratterà di resistere solo qualche ora per poi godersi qualche bella novità in arrivo che vi arricchirà di nuova positività. Per quanto riguarda il campo sentimentale, riuscirete a riavvicinarvi alla persona del vostro cuore dopo un brusco allontanamento.

Amici dei Gemelli, siate cauti in questi giorni. Ultimamente il dubbio è stato il vostro compagno di viaggio, vi siete spesso interrogati sulla natura delle vostre azioni, se buone o sbagliate, ma soprattutto se quello che volevate per la vostra vita è stato realizzato o c’è ancora troppa strada da dover percorrere. Forse è il caso di rivedere qualche vostra abitudine.

Amici del Cancro, il vostro non è stato un periodo facile, ma finalmente le stelle sono dalla vostra parte. I problemi non si risolvono magicamente dalla notte alla mattina, ma sicuramente avete superato gli ostacoli più grandi, adesso dovete soltanto portare pazienza. Lasciate perdere i sentimenti, non è giornata.

Cari Leone, Giove è dalla vostra parte e vi aiuterà ad avere qualche soddisfazione professionale. Prestate attenzione a chi vi circonda, qualche situazione attualmente causa grande nervosismo e non siete nelle condizioni per poter affrontare un altro sbalzo d’umore. Siete un tantino insoddisfatti, cercate di ragionare bene su cosa dire e fare.

Oroscopo Paolo Fox domani 29 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, le stelle sono dalla vostra parte nella giornata di domani e vi accompagnano su una strada costellata di successi sia a lavoro che in amore. Cogliete le buone occasioni che si presentano, non lasciatevele sfuggire, perché un periodo tanto fortunato potreste rivederlo tra molto tempo.

Cari Bilancia, in questo periodo avete bisogno di tranquillità, ora più che mai, ma non riuscite proprio a trovarla. L’instabilità è causata principalmente dal lavoro, alcuni problemi vi privano del sonno, l’ambiente non è quello che voi vorreste, non riuscite ad andare d’accordo con tutti o quantomeno con chi vi interessa e questo crea troppo disagio. Se avvertite troppa tensione, iniziate a tagliare i rami secchi.

Amici dello Scorpione, l’oroscopo di domani vi vedrà affrontare un periodo di recupero. Avete attraversato un periodo complicato, avreste voluto cambiare buona parte della vostra vita e non ci siete riusciti, ma da domani le stelle torneranno a vostro favore e vi concederanno maggiore serenità. Non avvertite più il bisogno di scappare da tutto e tutti, ma una punta di stress persiste. Siate prudenti anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox domani 29 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la giornata di domani secondo Paolo Fox sarà positiva grazie all’influsso della Luna che torna a giocare a vostro favore. Approfittate della sua benevolenza perché venerdì e sabato ci sarà un lieve calo quindi vale la pena approfittarne. Ritagliatevi del tempo in più da dedicare all’amore, troppo trascurato negli ultimi tempi.

Cari Capricorno, l’amore per voi ha un ruolo importante e sarà per questo che gli presterete moltissima attenzione nella giornata di domani. Chi sta vivendo una bellissima storia d’amore si avvicina a voler concretizzare sempre più il proprio rapporto, magari fiori d’arancio? L’influenza positiva arriva anche sul lavoro, un progetto in cantiere da tempo potrebbe finalmente decollare.

Amici dell’Acquario, siete entrati ufficialmente nella fase di recupero e da domani potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Lasciatevi alle spalle le difficoltà, da domani si cambia musica. Guardate avanti con ottimismo, l’autunno vi offrirà diverse opportunità e farete la scelta giusta senza timori.

Cari Pesci, la goirnata di domani sarà pericolosa per la vostra lingua biforcuta, avrete voglia di buttare fuori tutti i pensieri nella vostra testa senza curarvi del parere altrui. Invece dovreste prestare attenzione, perché non tutti potrebbero intendere quello che dite. Occhio anche alle vostre finanze.

