Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 28 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 28 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi mercoledì 28 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 28 agosto 2019 | Ariete, Cancro, Leone, Vergine, Scorpione

Tra i segni fortunati di oggi, mercoledì 28 agosto 2019, c’è senz’altro l’Ariete, che dopo un periodo abbastanza difficile troverà finalmente la quadra e tornerà a sorridere, soprattutto grazie al lavoro. Anche se non siete soddisfatti appieno della vostra professione, infatti, raggiungerete dei risultati insperati e promettenti.

Molto bene anche il Cancro, che riceverà ottime notizie dal punto di vista economico anche grazie al suo innato fiuto per gli affari. Senza dimenticare l’amore, dove ultimamente state brillando grazie all’influenza delle stelle.

Da incorniciare anche la giornata di Leone e Vergine, che avranno molto da dire rispettivamente nel lavoro e nelle amicizie. Il primo, infatti, sta vivendo un periodo florido, grazie a dei progetti andati a buon fine; la seconda, invece, si è messa alle spalle alcuni rapporti non edificanti e guarda con sicurezza al futuro.

Infine, sarà un ottimo mercoledì per lo Scorpione, che finalmente riceverà una bella soddisfazione a lavoro dopo mesi e mesi di duro lavoro senza mai nessuna gratificazione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 28 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 28 agosto 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sono sicuramente il Toro e i Gemelli, che dovranno affrontare una giornata di malumore dovuto ad alcune scelte molto difficili che vogliono prendere e nelle quali sono frenate da alcune persone che stanno loro vicino. Le stelle vi consigliano di seguire il vostro istinto, anche a costo di ferire qualcuno.

Male anche il Capricorno, che avrà a che fare con qualche problema economico accresciuto dalla sua innata tendenza allo sperpero.

Qualche problemino anche per l’Acquario, stanco dopo un periodo di forte stress a lavoro e desideroso che il weekend arrivi al più presto, e per i Pesci, che stanno vivendo un periodo di pieno cambiamento in molti settori.

