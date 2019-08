Oroscopo Paolo Fox 28 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 28 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 28 agosto 2019, segno per segno.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

I segni fortunati di Paolo Fox di oggi

L’oroscopo di Branko di oggi

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 agosto 2019 | Previsioni

I nati sotto il segno dell’Ariete faranno bene a prepararsi a una giornata inaspettatamente piacevole dal punto di vista lavorativo. Siete soliti lamentarvi della vostra professione, dal momento che non è proprio ciò che sognavate da piccoli. E invece oggi potete esultare: il vostro impegno, per una volta, verrà ripagato e vi sentirete super soddisfatti. Belle novità in arrivo anche sui sentimenti.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

Il Toro invece farebbe bene, in questo mercoledì 28 agosto 2019, a non sforzarsi troppo. È consigliabile, anzi, tirare per un po’ i remi in barca, per evitare di fare qualcosa di cui potreste pentirvi. Ultimamente infatti vi siete spesi, anche troppo, per una causa che vi sta molto a cuore. Attirandovi anche insulti e antipatie. In questa giornata, quindi, pensate solo a voi stessi. Evitate le discussioni in famiglia.

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 26 agosto al 1 settembre 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

Amici dei Gemelli, state vivendo dei giorni un po’ particolari, ricchi di tensione e malumore. Il motivo sta tutto in una scelta che vorreste fare ma che state rimandando per non ferire alcune persone per voi speciali. Vi sentiti appesantiti da questa responsabilità, ma forse è arrivato il momento di dire la verità a tutti. Anche a costo di creare qualche polemica.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Il Cancro oggi avrà un fiuto fuori dal comune per gli affari. Sarete in grado di distinguere agilmente tra gli investimenti poco redditizi e quelli che invece potrebbero fare la vostra fortuna. Buttatevi, ma occhio a non investire tutti i vostri risparmi. Attenzione anche alle persone che vi sono vicine: sembrano tutti amici, ma c’è qualcuno che sta facendo il doppio gioco con voi.

Oggi i nati sotto il segno del Leone avranno una marcia in più dal punto di vista professionale. Molti di voi sono sempre stati tipi precisi, puntuali e affidabili, ma in questo mercoledì 28 agosto 2019 la vostra preparazione sarà ancora più decisiva a lavoro. Così verrete ricompensati a dovere, non soltanto dal punto di vista economico. Nel frattempo, cercate di non trascurare troppo l’amore, soprattutto se state vivendo una storia iniziata da poco.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, oggi potete sorridere tranquillamente. Finalmente quei piccoli acciacchi di cui avete sofferto nei giorni scorsi sono definitivamente alle spalle. Da adesso è il momento di costruire per bene la vostra vita: scegliete con cura le persone che vi staranno accanto. Non avete più molto tempo da perdere dietro gente poco seria.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Anche per la Bilancia, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, è in arrivo una giornata tutto sommato positiva. A livello fisico vi sentite in gran forma, anche se alcuni di voi hanno deciso di intraprendere una dieta. Tante buone notizie per voi in amore, che ultimamente avete messo un po’ in secondo piano per privilegiare il lavoro.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI AGOSTO 2019

Amici dello Scorpione, le stelle sono dalla vostra parte e vi regalano alcune ottime notizie sul lavoro. Molti di voi che sono in attesa di occupazione, possono guardarsi attorno con rinnovato entusiasmo. Chi invece ha già una professione, avrà tutte le carte in regola per eccellere e aspirare a una posizione migliore. Qualche grattacapo in arrivo in amore, siate pazienti con il partner.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, le stelle vi consigliano caldamente di approfittare di questo mercoledì ricco di buone occasioni per voi. Avete bisogno di togliervi alcuni dubbi sul partner, da cui siete assillati ormai da giorni. È il momento giusto per parlargli chiaramente, per capire se davvero i vostri sospetti sono soltanto delle esagerazioni. Nel frattempo, non trascurate troppo il lavoro, dove qualcuno inizia a non essere più soddisfatto di voi.

Il Capricorno, invece, secondo Paolo Fox deve stare attento a quello che spende. Avete le mani bucate e questo lo sapete da sempre, ma ultimamente state davvero esagerando. Cercate di controllarvi, anche perché per essere felici non esiste solo lo shopping. Che ne dite invece, se siete single, di riallacciare i rapporti con una persona del passato, a cui pensate insistentemente da giorni?

In questo mercoledì soffrirete un po’ di stanchezza. Siamo solo a metà settimana, ma vi state impegnando così tanto nel lavoro che sembra che lavoriate ininterrottamente da un mese. In questa giornata, le stelle vi consigliano di concedervi un po’ di meritato relax, magari insieme al partner. Per i single, nuove avventure in arrivo.

Amici dei Pesci, per voi questo mercoledì 28 agosto 2019 sarà all’insegna dei grandi cambiamenti. Non soltanto nella vita di tutti i giorni, dove state pensando di cambiare lavoro, ma anche nella concezione che avete di alcune persone per voi importanti. State cambiando idea soprattutto su un amico, che ultimamente è tutto fuorché una persona che stimate. Provate a parlarci per capire le ragioni del suo comportamento.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO