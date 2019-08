Oroscopo di oggi 28 agosto | Previsioni | Del giorno | Astrologia | TPI | Segni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 28 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, mercoledì 28 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi mercoledì 28 agosto 2019

Amici dell’Ariete, preparatevi a una giornata in cui avrete da lottare, anche se alla fine sarete soddisfatti dei risultati raggiunti. Per molti la fine dell’estate coincide con un calo dell’entusiasmo, dovuto al ritorno forzato a lavoro. Per voi non è così: siete felici di riprendere, anche se a volte alcuni colleghi e superiori vi fanno passare la voglia di impegnarvi. Buone notizie in amore, dove la passione con il partner sarà alle stelle.

I nati sotto il segno del Toro possono stare tranquilli, l’oroscopo di mercoledì 28 agosto 2019 porta in dote solo buone notizie. In amore va tutto molto bene, anche perché non avete mai il tempo di annoiarvi. Adesso state cercando di organizzare un viaggio per il partner, ricco di sorprese ed entusiasmo. È il giorno giusto per raccontargli tutto e renderlo felicissimo. Occhio a qualche problema con i colleghi a lavoro.

Oroscopo di oggi 28 agosto 2019 | Gemelli

Nessuna grossa novità per i Gemelli in questo mercoledì, anche se il vostro entusiasmo e la vostra voglia di impegnarvi a fine giornata saranno decisivi per il vostro umore. Venere è in opposizione a Nettuno, ma sarete bravi a non risentire troppo delle influenze negative. In famiglia persiste qualche problema, dovuto a discussioni su motivi futili. Cercate il giusto dialogo per ricomporre la frattura.

Molti dei nati sotto il segno del Cancro vivranno un mercoledì 28 agosto 2019 da sogno. In amore, vi sentite amati e rispettati, soprattutto dopo che solo qualche giorno fa sembravate sul punto di rompere la vostra relazione. Adesso che avete chiarito, tutto vi sembra più facile e bello. Belle novità in arrivo, soprattutto da settembre, anche sul lavoro.

Ogni cosa che farete in questo mercoledì andrà a gonfie vele. Il Leone si sveglierà baciato dalle stelle, che faranno di tutto per rendergli la giornata il più agevole possibile. Siete di gran lunga il segno del giorno, in tutti i settori: dall’amore, dove sono in arrivo nuove conoscenze, al lavoro, visto che il vostro grosso impegno sarà presto ripagato a dovere. Se trovate anche un po’ di tempo per farvi perdonare da alcuni familiari, che si sentono trascurati, sarà davvero il giorno perfetto.

Oroscopo di oggi 28 agosto 2019 | Vergine

Da giorni state soltanto chiedendo un po’ di stabilità. Il vostro agosto, del resto, è stato degno delle montagne russe. Finalmente in questo mercoledì per la Vergine è in arrivo una giornata tranquilla, durante la quale il consiglio delle stelle è quello di cercare di ricaricare al massimo le batterie, in vista di un inverno a dir poco impegnativo.

La Luna in Leone vi regala una giornata molto importante e ricca di opportunità. Starà a voi, però, essere pronti e svegli per coglierle tutte al meglio. In amore, avrete delle belle idee per rendere il vostro rapporto di coppia originale e mai noioso. Sul lavoro è un momento favorevole, soprattutto in ottica di possibili promozioni. Lavorate sodo.

Preparatevi a una giornata molto difficile, amici dello Scorpione. In questo mercoledì 28 agosto 2019, infatti, torneranno dal passato tutti quegli spettri che pensavate di avere sconfitto definitivamente. Vi sentirete insicuri sul lavoro, soli e poco attraenti in amore, poco motivati per il futuro. Le stelle vi consigliano di passare più tempo possibile con chi vi vuole bene veramente. Avete bisogno di ritrovare il bello in ogni cosa.

Oroscopo di oggi 28 agosto 2019 | Sagittario

Per il Sagittario si apre un mercoledì decisamente sopra la media. Siete finalmente decisi e pronti per fare una scelta che avete lasciato in sospeso ormai da troppo tempo. Il consiglio delle stelle è di non pensare troppo alle conseguenze o a quello che alcuni familiari vi hanno fatto notare. Buone possibilità, per i single, di fare nuove, interessanti conoscenze.

Amici del Capricorno, vi svegliate con poca voglia di affrontare la vostra solita quotidianità, tra lavoro e alcuni familiari che vi stanno troppo addosso. Cercate di divincolarvi da certi impegni che avete dovuto accettare per forza, ma a cui non avete alcuna voglia di partecipare. Per le relazioni, ci sarà tempo in futuro. Oggi dedicatevi a voi stessi.

Un Acquario pieno di…stress. In questo mercoledì 28 agosto 2019 il vostro umore non sarà proprio dei migliori. Sarete pieni di cose da fare, non soltanto legate al lavoro. Anche commissioni per casa, che nessuno fa se non voi. Questo vi innervosisce e siete pronti a farlo notare a chiunque. Prendete un bel respiro, la giornata è lunga ma sapete come affrontarla.

Amici dei Pesci, per voi invece l’oroscopo di mercoledì è abbastanza neutrale. Non vi sentite in formissima, soprattutto dal punto di vista fisico, ma compensate con un grande entusiasmo e con le vostre capacità. A lavoro risulterete decisivi in più di un’occasione e questo vi darà grandi soddisfazioni.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.