Oroscopo di domani 29 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 29 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, giovedì 29 agosto 2019:

Ariete

Amici dell’Ariete, non avete molto da pretendere da questo giovedì, visto che è stata una settimana piena di malumore e delusioni continue. Forse l’unica cosa che si salva, nella vostra vita, è l’amore. Ma avete paura che le vostre continue insicurezze rovinino tutto anche con il partner. Al lavoro invece preferite non pensarci: siete proprio stufi e avete deciso finalmente di guardarvi intorno.

Toro

Per il Toro invece è in arrivo un giovedì 29 agosto 2019 molto positivo. State vivendo un periodo favorevole, grazie all’influenza delle stelle ma anche alla vostra voglia di fare che vi permette di coinvolgere chi vi sta vicino nelle vostre avventure. Questa giornata sarà particolarmente fortunata in amore, visto che riuscirete finalmente a ottenere quello che desiderate di più. Adesso sta a voi saperlo mantenere.

Oroscopo di domani 29 agosto 2019 | Gemelli

Siete davvero fuori forma, amici dei Gemelli. Lo notate non appena mettete i piedi a terra, al mattino: qualche malanno di stagione, poca voglia di dedicarvi alle solite attività quotidiane e un peso insopportabile sul cuore. Molti di voi sentono un po’ di solitudine, soprattutto in amore, dove ultimamente avete ricevuto solo delusioni. Aspettate momenti più propizi, prima di mettervi alla ricerca dell’anima gemella.

Cancro

Non c’è male in questo giovedì 29 agosto 2019 per il Cancro. La Luna inizia a transitare in Giove e vi regala una discreta ondata di positività. Le stelle vi consigliano di investire questa breve folata di buonumore sul lavoro, dove ultimamente non state brillando per impegni e risultati. Con l’arrivo dell’autunno è ora di fare sul serio. Qualche bella novità in arrivo per tutti i single che sono perdutamente innamorati di una persona.

Leone

Amici del Leone, per voi è in arrivo una giornata molto positiva. Le stelle vi portano in dote un po’ di buona fortuna, da sfruttare soprattutto in amore. Dopo qualche discussione di troppo, vi siete promessi di affrontare le questioni con il partner in modo sereno, senza dare in escandescenze. Il vostro carattere vi porta spesso a dimenticare le promesse, ma oggi riuscirete a tener fede alle vostre parole. E il rapporto di coppia ne trarrà beneficio.

Oroscopo di domani 29 agosto 2019 | Vergine

Anche per la Vergine è in arrivo una giornata molto positiva, durante la quale verranno raggiunti alcuni importanti obiettivi che inseguivate da tempo. In questo giovedì è importante per voi mostrarvi sereni, collaborativi e comprensivi, soprattutto con alcuni membri della vostra famiglia. Se siete single, invece, inizierete a sentire un po’ il peso della solitudine.

Bilancia

Quanta noia per la Bilancia in questo 29 agosto 2019. La vostra solita routine inizia ad asfissiarvi e state cercando in tutti i modi una strada per cambiare la vostra situazione. Le stelle vi consigliano di provare a sorridere un po’ di più, anche perché in questo modo tutto vi può sembrare più facile. In serata sarete super protagonisti a lavoro. Ne avevate proprio bisogno.

Scorpione

Finalmente riceverete una notizia che aspettate da tempo e questa rivelazione coinciderà con una giornata davvero super fortunata. Lo Scorpione, in questo giovedì 29 agosto 2019, sarà favorito soprattutto dalla Luna. In arrivo importanti novità in amore, soprattutto se siete in coppia. Mentre per i single ci sono importanti possibilità di nuove conoscenze. Non precludetevi nulla neanche sul lavoro: oggi siete senza limiti.

Oroscopo di domani 29 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, in questo giovedì regnerà soprattutto la noia. Siete ansiosi di riprendere con le vostre solite attività, soprattutto in ambito professionale, ma per molti di voi è ancora tutto bloccato a causa delle ferie estive. Non vedete l’ora di riprendere in mano alcuni progetti, ma l’attesa vi snerva. Cercate di passare un po’ di tempo con la vostra famiglia.

Capricorno

Che periodo complicato per il Capricorno. Tra dolorosi addii e distacchi dovuti al lavoro, la situazione in famiglia non è delle migliori. E il vostro umore ne risente pesantemente. Per vostra fortuna c’è una persona speciale, capace di farvi battere il cuore e soprattutto di farvi tornare sempre il sorriso. Non privatevene mai.

Acquario

Amici dell’Acquario, per voi si prospetta un giovedì 29 agosto 2019 assolutamente nella media. Ieri vi sentivate sotto a un treno, ma oggi per fortuna siete in ripresa, grazie anche alle stelle benevole. Qualche discussione di troppo in amore, ma sarete bravi a trovare la via del dialogo e a risolvere quella che all’inizio sembrava una vera crisi. Qualche difficoltà anche a lavoro.

Pesci

Siete il segno del giorno, amici dei Pesci. La vostra giornata sarà fantastica sotto tutti i punti di vista: a lavoro siete tornati pimpanti e con la voglia di essere protagonisti, mentre in amore già da settimane molti di voi stanno attraversando un periodo florido, di grande complicità. Non mancano contrattempi, soprattutto in famiglia, ma saprete come affrontarli al meglio.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 29 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE