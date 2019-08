Oroscopo Branko 28 agosto 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 28 AGOSTO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 28 agosto 2019.

Ariete

Cari amici dell’Ariete, la Luna passata in Leone in trigono a Giove assicura fortuna e una buona ricompensa per il vostro impegno. Siete bollenti di passione, ma non solo con il partner: il lavoro, al momento, è la cosa più eccitante e stimolante di tutte.

Toro Cari Toro, Urano in trigono con Marte crea delle condizioni favorevoli per la vostra vita sociale, che avrà una sorta di impennata. Attenzione a non alterare gli equilibri di un gruppo in cui vi siete inseriti da poco con pettegolezzi di poco conto e poca fondatezza, potreste rischiare di rovinare tutto.

Oroscopo Branko 28 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, vista la vostra natura non siete degli amanti del lavoro in team: già dovete fare i conti con la vostra personalità multipla! In certe situazioni, però, poter contare sulla collaborazione altrui è fondamentale. Bene l’amore, benissimo il sesso.

Cari Cancro, questo fine agosto è particolarmente favorevole per le vostre attività lavorative. Successo assicurato, impegno riconosciuto. State lottando da tempo per la stabilità e state riuscendo ad ottenere anche di più rispetto al previsto.

Cari Leone, la Luna passa dal vostro segno in quello della Vergine e vi irradia di emozioni: qualcosa di inatteso sta per capitarvi e, superate le vostre prudenti resistenze, vi abbandonerete alla gioia. Sarete particolarmente generosi, più del solito, soprattutto con la famiglia.

Oroscopo Branko 28 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, la Luna sta per entrare nel vostro segno: accadrà venerdì, quindi, nel frattempo, tenetevi pronti ad essere irradiati da una splendida luce. Una luce che intende rinnovare il vostro animo, spingervi a prendervi più sul serio: il vostro parere conta.

Cari Bilancia, siete alla ricerca di maggiore collaborazione all’interno delle attività domestiche. Per lungo tempo non vi siete sentiti ascolta e ora siete stanchi: questa volta però riuscirete a farvi ascoltare anche senza alzare troppo la voce.

Cari Scorpione, sono giorni di irrequieta ripresa. Nel senso che in amore la fiamma che arde dentro di voi non sempre si tramuta in passione positiva, calda, ma anche in gelosia, pretesa di possesso e non accettazione dei rifiuti altrui. Sul lavoro va meglio, ma non ancora come vorreste.

Oroscopo Branko 28 agosto 2019 | Sagittario

Cari amici del Sagittario, stavate aspettando una svolta sentimentale, la concretizzazione di un rapporto, ma in mano vi ritrovate con un pugno di mosche. Non temete, si tratta solo di un piccolo ritardo sul percorso che vi porterà esattamente dove volete andare.

Capricorno

Cari Capricorno, è una giornata decisamente positiva per voi, e non sarà l’unica! Niente e nessuno potrà fermare la vostra ascesa professionale e il vostro successo: avete lavorato molto per vedere arrivare questo giorno, ve lo meritate.

Acquario

Cari Acquario, l’oroscopo di Branko di oggi invita alla prudenza per quanto riguarda soprattutto la salute, ma anche le questioni finanziarie. Meglio rimandare a tempi migliori discussioni su proprietà immobiliari che siete certi porteranno tensioni in famiglia.

Pesci

Cari Pesci, Venere e Marte in opposizione fanno la guerra ai vostri rapporti sentimentali. Nelle coppie sposate questo si traduce in piccole crisi, discussioni, tensioni. Per i single invece significa che le conquiste potranno non diventare rapporti, o lo faranno con difficoltà.