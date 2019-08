Notizie di oggi Agenda 28 agosto 2019

La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport.

L’agenda del 28 agosto 2019

Agenda politica

Crisi di governo: è la giornata cruciale per le consultazioni, in vista della possibile formazione del nuovo esecutivo. In mattinata nuovo vertice Pd-M5S, poi le delegazioni sono attese al Quirinale.

Pd: direzione nazionale sulla trattativa con M5S.

Migranti: divieto di ingresso per la nave Eleonore in acque italiane.

Notizie di oggi: agenda esteri

Clima: l’attivista Greta Thunberg arriva a New York dopo la traversata dell’Atlantico.

Ue: riunione dei ministri della Difesa a Helsinki.

Usa: la tempesta tropicale Dorian in arrivo sulle coste della Florida e di Porto Rico.

Agenda economica

Istat: fiducia di consumatori e imprese ad agosto.

Arcelor Mittal: tavolo tecnico al Mise.

Ryanair: conferenza stampa con il Codacons.

Agenda cronaca

Novara: udienza di convalida per il giovane arrestato per l’omicidio dell’amico.

Meteo: temporali in arrivo, allerta della Protezione civile in 4 regioni.