Mostra del Cinema di Venezia ospiti: tutti gli attori, attrici e registi attesi alla kermesse cinematografica

La Mostra del Cinema di Venezia è un importante evento per l’Italia che attira l’arte cinematografica da ogni parte del mondo. Chiunque dei registi in gara punta all’ambito Leone d’Oro, ma chi sarà a portarlo a casa in questa 76esima edizione?

Il Festival parte il 28 agosto e termina il 7 settembre 2019, 11 giorni di grande attività, animati non soltanto dalla presentazione in anteprima di grandi pellicole ma anche dalla presenza di celebrità.

Ma quali sono gli ospiti di questa 76esima edizione? Chi vedremo sfilare sul red carpet?

Tutto quello che c’è da sapere sulla Mostra del Cinema di Venezia 2019

Mostra del Cinema di Venezia | Gli ospiti della 76esima edizione

Grande spazio sarà dato alle celebrità femminili a partire dalla scelta della madrina della Mostra del Cinema: quest’anno a rivestire il ruolo sarà infatti Alessandra Mastronardi, l’attrice amata dal pubblico italiano per aver interpretato Alice Allevi nella serie televisiva L’Allieva.

Vediamo in ordine l’arrivo delle celebrity sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia.

Mercoledì 28 agosto : Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi

: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi Giovedì 29 agosto: Pedro Almodovar, Antono Banderas, Carmen Maura, Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Brad Pitt, Liv Tyler, Toni Servilo, Valeria Golino, Igort

Pedro Almodovar, Antono Banderas, Carmen Maura, Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Brad Pitt, Liv Tyler, Toni Servilo, Valeria Golino, Igort Venerdì 30 agosto della Mostra del cinema : Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Mario Martone, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Jean Dujardin, Kristen Stewart, Cecile de France

: Massimiliano Gallo, Roberto De Francesco, Mario Martone, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Jean Dujardin, Kristen Stewart, Cecile de France Sabato 31 agosto: Gael Garcia Bernal, Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Christophe Lambert, Michela Ramazzotti, Adriano Giannini, Massimo Ghini, Marcello Fonte, Elio Germano

Gael Garcia Bernal, Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Christophe Lambert, Michela Ramazzotti, Adriano Giannini, Massimo Ghini, Marcello Fonte, Elio Germano Domenica 1 settembre: Jude Law, Sharon Stone, John Malkovich, Silvio Orlando, Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Matthias Schoenaerts, Penelope Cruz, Edgar Ramirez, Gael Garcia Bernal, Sienna Miller, Adele Exarchopoulos, Spike Lee

I film in concorso della Mostra del Cinema di Venezia 2019

Tutto sui film italiani in concorso a Venezia

Lunedì 2 settembre della Mostra del cinema: Julie Andrews, Luca Marinelli, Timothée Chalamet, Lily-Rose Depp, Joel Edgerton, Alessandro Gassman, Isabella Ragonese, Rossy De Palma

Julie Andrews, Luca Marinelli, Timothée Chalamet, Lily-Rose Depp, Joel Edgerton, Alessandro Gassman, Isabella Ragonese, Rossy De Palma Martedì 3 settembre: Luke Wilson, Terry Gilliam, Achille Lauro, Sabrina Impacciatore

Luke Wilson, Terry Gilliam, Achille Lauro, Sabrina Impacciatore Mercoledì 4 settembre: Eliza Scanlen, Gong Li, Chiara Ferragni, Golshifteh Farahani

Eliza Scanlen, Gong Li, Chiara Ferragni, Golshifteh Farahani Giovedì 5 settembre della Mostra del cinema: Carolina Rosi, Ariane Ascaride, Jean-PierreDarrousin, Anais Demoustier, Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabryel Byrne, Nunzia De Stefano, Pietra Montecorvino

Carolina Rosi, Ariane Ascaride, Jean-PierreDarrousin, Anais Demoustier, Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabryel Byrne, Nunzia De Stefano, Pietra Montecorvino Venerdì 6 settembre: Letizia Battaglia, Johnny Depp, Pierre Cardin, Mark Rylance, Greta Scacchi, Claudio Santamaria, Valeria Golino, Gabriele Salvatores, Diego Abatantuono, Roger Waters, Elizabeth Debicki, Mick Jagger

Tantissimi sono dunque gli ospiti attesi sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2019. Chi è interessato al programma completo della Biennale, può trovarlo qui.