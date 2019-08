Mostra del cinema di Venezia, tutti i film in concorso sia italiani che internazionali

Il cinema mondiale è pronto per Venezia. La mostra del cinema più importante d’Italia animerà il Lido dal 28 agosto al 7 settembre 2019 e sono tantissimi gli ospiti attesi sul red carpet, nazionali (come Chiara Ferragni) e internazionali (Johny e Lily Depp), così come i film.

E, mentre il mondo è in febbricitante attesa di volti celebri del grande e piccolo schermo, vediamo quali sono i film in concorso e fuori concorso di questa 76esima edizione della Mostra del cinema di Venezia.

Mostra del cinema di Venezia | I film in concorso

Per questa 76esima edizione della Mostra del cinema i film in concorso sono 16 e si parte il 28 agosto con ben 11 registi che lottano per accaparrarsi il premio:

La Vérité” di Kore-eda

The Perfect Candidate” di Haifaa Al-Mansour e Roy Anderson

“Wasp Network” di Assayas

“Marriage Story” di Noah Baumbach

“Guest of Honour” di Atom Egoyan

“A herdade” di Tiago Guedes

“Gloria mundi” di Robert Guediguian

“Waiting for the Barbarians” di Ciro Guerra

“Ema” di Pablo Larraìn

“Saturday Fiction” di Lou Ye

“Martin Eden” di Pietro Marcello

“La mafia non è più quella di una volta” di Maresco

“The painted bird” di Vaclav Marhoul

Ad Astra” di James Gray

“Joker” di Todd Phillips

“J’Accuse” di Roman Polanski

I film italiani in concorso per il Leone d’oro quest’anno sono tre:

“Martin Eden” di Pietro Marcello

“La mafia non è più quella di una volta” di Franco Maresco

“Il sindaco del rione Sanità” di Mario Martone

Mostra del cinema di Venezia | Film fuori concorso

Ci saranno anche pellicole fuori concorso come “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores e “Vivere” di Francesca Archibugi”, così come c’è grande attesa per l’anteprima delle serie Sky “Zerozerozero” e “The New Pope”.

Il 7 settembre la pellicola di Giuseppe Capotondi “The Burnt Orange Heresy” con Claes Bang, Elizabeth Debicki, Mick Jagger e Donald Sutherland chiuderà, fuori concorso, la 76ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Per il programma completo della Biennale di Venezia, potete cliccare qui.