Lo spread di oggi in tempo reale

Settimana molto importante per lo spread. Oggi, mercoledì 28 agosto 2019, è il giorno decisivo per la formazione di un nuovo governo dopo la caduta dell’esecutivo M5s-Lega.

Termina in serata infatti il secondo giro di consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. C’è molta attesa per vedere come reagiranno i mercati in una giornata turbolenta.

Ancora più attesa per la giornata di domani: a seconda delle scelte di Mattarella e dei partiti, lo spread potrebbe subire significative variazioni.

Di seguito i valori di oggi.

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere tutti gli ultimi aggiornamenti)

I primi dati a partire dalle ore 9.00:

Lo spread di martedì 27 agosto

Nella giornata di martedì 27 agosto, lo spread Btp/Bund, si è tenuto su valori piuttosto bassi per tutta la giornata, sotto ai 190 punti base.

Cos’è lo spread: significato

Lo spread è un valore che indica la differenza di rendimento tra titoli di Stato italiani e tedeschi e nello specifico, la forbice tra il rendimento offerto dal Btp (buono del tesoro poliennale emesso dallo Stato italiano) a 10 anni e quello offerto dal suo corrispettivo tedesco, il Bund.

Oggi il differenziale viene preso come riferimento per misurare la stabilità economica di un paese in relazione con gli altri paesi. È anche un indice della fiducia dei mercati nei confronti del Paese.

Spread è dunque anche un termine generico che indica semplicemente la differenza esistente fra due valori e assume significato diverso a seconda del contesto. È dal 2011 che il termine è sotto i riflettori e al centro dell’attenzione pubblica, assumendo nello specifico il significato di differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi. All’inizio di quell’anno, il 4 gennaio, era a 173 punti. Dopo un’estate burrascosa e l’avvicendamento a Palazzo Chigi tra Silvio Berlusconi e Mario Monti, a novembre arrivò a quota 528.

Cos’è il differenziale Btp-Bund