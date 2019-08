La Mostra del Cinema di Venezia 2019, il programma della 76esima edizione

La Mostra del Cinema di Venezia anche quest’anno torna con tanti nuovi, promettenti film in concorso e tantissimi ospiti da ogni parte del mondo pronti ad animare il red carpet e i cinefili italiani che avranno la fortuna d’incrociare il proprio beniamino in quel di Venezia.

Ma qual è il programma della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia? In gara abbiamo 21 pellicole, di cui tre sono made in Italy: tutte e 21 verranno presentate nel corso della Mostra del cinema, che parte il 28 agosto e termina il 7 settembre.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Mostra del Cinema di Venezia 2019

Vediamo insieme il programma giorno per giorno della kermesse cinematografica.

Tutto sui film italiani in concorso a Venezia

La Mostra del Cinema di Venezia 2019 | Il programma

Quest’anno Il Festival di Venezia presenta, come di consueto, un ricco programma che trovate qui nel dettaglio. A grandi linee, invece, possiamo vedere giorno per giorno quali saranno i film in concorso (e fuori concorso) presentati alla 76esima edizione della kermesse cinematografica nel cuore veneto.

Mercoledì 28 agosto è la volta del film d’apertura di Kore-Eda, La veritè , una pellicola con Catherine Deneuve, Juliette Bincohe ed Ethan Hawke, un film che racconta la storia di una famiglia costretta a lasciare gli Stati Uniti per tornare a Parigi. Alla regia il celebre artista giapponese, per la prima volta in trasferta fuori dal suo paese.

I film in concorso della Mostra del Cinema di Venezia 2019

Venerdì 30 agosto si fa spazio a due film, uno italiano e uno di un celebre regista internazionale: il primo è Il sindaco del Rione Sanità diretto da Mario Martone con Massimo Gallo, Roberto De Francesco e Francesco Di Leva che prende il dramma di Eduardo De Filippo e lo ambienta nel mondo moderno; il secondo è di Roman Polaski e s’intitola J’Accuse . Il regista non sarà presente a causa di un vincolo legale che lo tiene ben ancorato negli Stati Uniti.

Domenica 1 settembre alla Mostra del Cinema di Venezia saranno presentati The Laundromat di Steven Soderbergh, con Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas e Sharon Stone e Wasp Network con Penelope Cruz.

Martedì 3 settembre è una giornata ricca per la Mostra del cinema di Venezia: The Painted Bird di Vaclav Marhoul, About Endlessness di Roy Anderson e Guest of Honour di Atom Egoyan saranno presentati nella stessa giornata.

Il programma completo della Mostra del Cinema di Venezia lo trovate qui.

Tutti gli ospiti alla Mostra del Cinema di Venezia 2019