Heidi Klum non entra più nei pantaloni (di Chiara Ferragni) dopo le vacanze in Italia

Heidi Klum non entra più nei pantaloni: la modella è ingrassata

Heidi Klum non ha saputo resistere alla tentazione della buona cucina italiana. Dopo le vacanze a Capri, la modella pare sia ingrassata. Tanto che non riesce più a infilarsi i pantaloni. La taglia è troppo stretta e il bottone non si allaccia, ma Heidi Klum anche in questa occasione riesce a essere sempre sexy e hot.

La modella si trovava in Italia per il suo viaggio di nozze. Fresca di matrimonio con il cantante Tom Kaulitz, Heidi Klum si è rilassata all’ombra dei faraglioni dell’isola partenopea, ma forse si è rilassata un po’ troppo. Come resistere a pasta, pizza e tutte a tutte le pietanze italiane? Anche l’ex angelo di Victoria’s secret non ha saputo resistere alla buona cucina.

Ma lasciarsi andare ai piaceri del cibo può portare delle “brutte” sorprese. Come quella che ha colto la modella. Una volta tornata a casa ha provato infatti a infilarsi un paio di pantaloni che, però, non le entrano più.

“Ma quanta pasta ho mangiato in Italia” dice Heidi Klum nel video pubblicato su Instagram. La modella non perde occasione per lasciarsi andare a un siparietto sexy, mostrando ai suoi fan un lato b parzialmente scoperto e la lingerie sexy che indossa.

Ai più attenti però potrebbe non essere sfuggito un altro particolare del filmato. I pantaloni che Heidi Klum tenta di indossare sono infatti gli stessi che Chiara Ferragni indossa nelle ultime foto postate su Instagram da New York dove la fashion blogger si trova per lavoro.

Il pantalone è lo stesso: rosa con una fantasia di stelle bianche. Ed è proprio un pezzo della collezione di abiti di Chiara Ferragni.

Chiara e Heidi le abbiamo viste insieme in Giappone cimentarsi in un appassionato karaoke.

Heidi Klum e il topless che non piace ai social

La modella è finita nel mirino delle critiche per una foto in topless pubblicata sui social. Heidi Klum, 46 anni, ha pubblicato lo scatto senza reggiseno accompagnato dalla didascalia “All I see is water”, “Tutto quello che vedo è acqua”.

La foto della top model in barca senza costume e con il seno che si intravede non appare volgare, ma a molti non è piaciuto. Sotto al post pubblicato da Heidi Klum tanti i commenti di quelli che trovano inappropriato il topless della 46enne.

“Sei una madre, c’era bisogno di arrivare fino a questo punto?”, scrive qualcuno in un commento. E ancora: “L’unica cosa che noto è una bella crisi di mezza età”; “Sei in luna di miele, ma potresti nascondere il tuo seno invece di mettere in imbarazzo i tuoi figli? Prova a dare l’esempio e a rispettarli”, scrive un altro utente.

Heidi Klum in topless travolta dagli insulti