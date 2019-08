Greta Thunberg arriva a New York per il summit Onu sul clima

Greta Thunberg, la paladina del clima, è arrivata a New York dopo la traversata per il clima in barca a vela. La 16enne dei “Fridays for Future” ha viaggiato sulla barca a zero emissioni Malizia II di Pierre Casiraghi.

Greta Thunber ha deciso di raggiungere via oceano l’incontro dell’Onu sul clima, in programma il 23 settembre, con un viaggio a zero emissioni dal Regno Unito agli Stati Uniti.

“Terra! Vedo le luci di Long Island e New York City” ha commentato l’ambientalista su Twitter. Ad accogliere la giovane attivista svedese al ponte Verrazzano, ci sarà l’Onu con una piccola flotta di 17 barche a vela, una per ciascun obiettivo dello sviluppo sostenibile. Ad annunciarlo il portavoce delle Nazioni Unite.