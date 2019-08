Governo news: le ultime notizie di oggi

Governo news. Oggi, 28 agosto 2019, potrebbe essere la giornata decisiva per sciogliere tutti i nodi sul governo e capire in che modo si concluderà questa crisi di governo.

Alle ore 8.30 è previsto un nuovo vertice tra il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle per cercare di trovare un accordo. Lo scoglio principale è costituito dalla posizione di Luigi Di Maio.

Il capo politico M5s vuole mantenere la posizione di vicepremier, mentre i dem vorrebbero che fosse solo ministro.

Al momento è proprio Di Maio a tenere in scacco i due partiti. Il Pd, nei giorni scorsi, aveva detto che tutto è bloccato per le “ambizioni personali di Luigi Di Maio”. E anche tra i pentastellati c’è chi comincia a storcere il naso e chiede al capo politico un passo indietro. Se il PD ha accettato Conte, questo è il ragionamento, anche noi dobbiamo concedere qualcosa.

Lo stesso Beppe Grillo, che spinge per l’alleanza col PD, in queste ore potrebbe fare pressing su Di Maio per farlo recedere dall’idea di mantenere la vicepresidenza. La nascita del governo giallorosso, insomma, sembra dipendere dalle scelte dell’uomo che, forse più di altri, avrebbe voluto proseguire l’esperienza con la Lega.

Governo news: la diretta LIVE

ore 8.34 – Marcucci, Di Maio? Non credo ci siano veti – “Non credo che ci siano veti”. Lo ha detto il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, a chi gli chiedeva se ci fossero veti sul ruolo di Di Maio vicepremier da parte del Pd.

“Ognuno ha le sue procedure. Noi seguiamo le nostre”, ha aggiunto Marcucci, a chi gli chiedeva del voto dei Cinque Stelle su Rousseau per l’accordo di governo. “Cominciamo a lavorare, ci auguriamo che sia una bella giornata”.

ore 8.30 – Sta per iniziare l’incontro tra le delegazioni di PD e M5s – Le delegazioni del PD e del M5s sono arrivate a Montecitorio. Sta per iniziare l’incontro, potenzialmente decisivo, sull’alleanza di governo.

La giornata di ieri

La giornata di ieri, martedì 27 agosto è stata caratterizzata dalla intesa (ancora non raggiunta) tra M5s e Pd, e dal primo giorno del secondo giro di consultazioni (Qui la diretta delle Consultazioni di ieri).

Le delegazioni di Pd e M5S si sono riunite alla Camera per discutere sui temi e sul programma di un futuro governo giallo-rosso, in vista delle consultazioni di oggi con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Per tutto il giorno i due schieramenti hanno discusso attraverso dichiarazioni e indiscrezioni sul nome della premiership e sui possibili futuri ministri. I dem vorrebbero scavalcare Di Maio e trattare direttamente con Conte, che durante la giornata ha avuto molteplici contatti con il segretario Nicola Zingaretti.

Intorno alle 16 è arrivato un primo segnale di distensione da parte dei Cinque Stelle che con una nota hanno dichiarato di accogliere positivamente l’apertura di alcuni dem sul nome di Conte di essere pronti a un dialogo col Pd sul programma. Il capogruppo del Pd al Senato Marcucci ha però ribadito il no dei dem a un eventuale incarico da vice-premier per Luigi Di Maio.

I commenti di TPI: