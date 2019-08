Gossip news: tutte le ultime notizie di oggi 28 agosto 2019

Gossip news: le ultime notizie di oggi 28 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, mercoledì 28 agosto 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Barbara D’Urso e la gaffe hot sul materassino – VIDEO

Barbara D’Urso, la conduttrice più popolare della tv, si sta concedendo gli ultimi giorni di vacanza a Capalbio prima dell’inizio della nuova stagione televisiva, che vede nei palinsesti Mediaset un vero dominio dei suoi programmi, da Pomeriggio Cinque a Domenica Live.

E così, la D’Urso trascorre giorni di relax nella sua casa in Toscana, a Capalbio, dove ha ospitato altri personaggi noti della tv come Eva Grimaldi, Eva Battaglia e Filippo Nardi, con cui le è anche stato attribuito un flirt data l’eccessiva esposizione social della loro amicizia.

La presentatrice ha chiarito ai fan che tra lei e l’ex concorrente del Grande Fratello ci sarebbe solo una buona amicizia: “Ma no… Giuro!”, ha scritto la conduttrice su Instagram rispondendo a i follower che la “accusavano” di avere una storia con un uomo molto più giovane di lui, Filippo Nardi, e ha negato così ogni coinvolgimento sentimentale con Nardi.

Ma Barbara D’Urso continua a far parlare di sé, in un modo o nell’altro, e in questi giorni ha postato un video divertente su Instagram in cui è scivolata in una gaffe hot. La D’Urso non è stata troppo attenta e ha mostrato a tutti il suo lato B.

Qui il video

Marika Pellegrinelli ha un nuovo amore: ecco chi è – Gossip news

Marika Pellegrinelli ha un nuovo fidanzato, e si chiama Charley Vezza.

A due mesi dalla rottura dal marito Eros, a cui era legata da dieci anni, Marika Pellegrinelli esce allo scoperto e rivela l’identità del personaggio con cui si è consolata in vacanza alle Baleari: il nuovo fidanzato è un imprenditore.

Già nei giorni di Ferragosto su Instagram erano apparse immagini che ritraevano la modella insieme all’imprenditore Charley Vezza, ma adesso anche il settimanale Chi pubblica foto della coppia insieme a Ibiza.

Nelle immagini pubblicate in esclusiva, Marika Pellegrinelli e Charley Vezza si baciano, senza lasciare troppo spazio a dubbi.

Qui la reazione di Eros