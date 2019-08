Governo, Francesco Facchinetti: “Comunque vada la prendiamo nel c**o noi”

Francesco Facchinetti sulla crisi di governo

Francesco Facchinetti torna a commentare gli ultimi sviluppi politici su Twitter. E lo fa nell’ultimo giorno di consultazioni del presidente della Repubblica, in quella che dovrebbe essere la giornata decisiva per sapere come uscirà l’Italia da questa ennesima crisi di governo.

Entro questa sera si saprà se l’accordo tra M5s e Pd per un nuovo Conte bis verrà raggiunto. Nel frattempo, Francesco Facchinetti ha voluto dire la sua a prescindere dall’esito.

Governo news, PD dà mandato a Zingaretti: disponibilità a un governo con un mandato esplorativo. Tutte le news sulla crisi di governo su TPI

”Ogni tanto faccio una breve analisi della nostra situazione politica. Ad oggi è la seguente: o salgono le tasse, o sale l’iva, o entrambi. In tutti e 3 i casi la prendiamo nel c… noi. Grande felicità, torno a fare il pirla che è meglio” ha scritto su Twitter Francesco Facchinetti sulla crisi di governo.

