Avete voglia di andare al cinema ma non sapete quali sono i film in uscita ad settembre 2019? Anche in estate sono molte le pellicole in uscita e ce n’è per tutti i gusti: per chi ama le commedie, i film drammatici e quelli d’azione, ma anche per chi preferisce i cartoni animati e i live action.

Ecco quali sono i titoli da non poter perdere a settembre.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Mostra del cinema di Venezia 2019

Film al cinema | Tutti i film in uscita a settembre

IT, Capitolo 2

Imperdibile per gli amanti del genere, il nuovo capitolo di IT, tratto dall’opera magistrale di Stephen King. Il pagliaccio Pennywise torna a terrorizzare la banda dei perdenti, che però non sono più dei bambini sprovveduti: adesso sono adulti e non vogliono più sottostare al dominio di terrore di un pagliaccio assassino.

Diretto da Andy Muschietti, il film conferma Bill Skarsgård come lo spaventoso clown e vede nel cast new entry come Jessica Chastain, James McAvoy, Jess Weixler, Bill Hader, Jay Ryan, Isaiah Mustafa, Will Beinbrink, Xavier Dolan e Teach Grant.

IT vi aspetta al cinema dal 5 settembre. Siete pronti a galleggiare?

Mio fratello rincorre i dinosauri

Chi ha voglia di un po’ di dramma potrebbe essere soddisfatto da questa scelta che cade il 5 settembre. Mio fratello rincorre i dinosauri è un film diretto da Stefano Cipani con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese che racconta la storia di Jack, cresciuto dai genitori con una bizzarra idea in testa: secondo mamma e papà, suo fratello Gio è un bambino speciale, dotato di superpoteri. Con il tempo, Gio, affetto dalla sindrome di Down, per Jack diventa un segreto da custodire.

Andry Birds 2

Gli uccelli più arrabbiati di Hollywood tornano con un sequel. Il secondo capitolo, diretto da Thurop Van Orman e John Rice, vedrà l’isola degli uccelli e quella dei maiali, acerrimi nemici, in serio pericolo, motivo per cui dovranno mettere da parte l’astio per collaborare e sconfiggere il nemico comune.

Un film pronto a entusiasmare grandi e piccini dal 12 settembre.

E poi c’è Katherine

Chi ha voglia di ridere potrà andare al cinema il 12 settembre ed emozionarsi con Emma Thompson e Mindy Kaling, un insolito duo pronto a cimentarsi in una nuova commedia. Katherine è una leggendaria conduttrice del circuito dei talk show di tarda notte e viene accusata di essere una di quelle donne che odia le altre donne. Pronta a smentire le voci, assume nella sua redazione Molly Patel, unica donna in mezzo a una schiera di uomini.

La carriera di Katherine è appesa a un filo e ad aiutarla inaspettatamente sarà proprio la nuova arrivata.

Tolkien

Non se ne ha mai abbastanza del fantasy, motivo per cui è sempre un grande piacere scoprire l’attenzione nei confronti di grandi scrittori come quello de Il signore degli Anelli. Il film è un biopic che ripercorre gli anni di formazione dello scrittore e le esperienze che l’hanno portato alla stesura dei celebri romanzi che ancora oggi amiamo in tutto il mondo.

La pellicola, diretta da Dome Karukoski, arriva in sala il 12 settembre.

Chiara Ferragni: Unposted

Anche le influencer vanno al cinema: non che si siedono in sala, ma che danno il loro contributo per creare qualcosa che appartenga all’ottava arte. Il biopic dedicato alla vita di Chiara Ferragni verrà presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2019, dopodiché sarà trasmesso per tre giorni nei cinema italiani, dal 17 settembre fino al 19.

Il nono film di Quentin Tarantino è uno dei più attesi dell’anno e che può contare su un cast di degna nota come Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, un altro insolito duo che ha animato le sale cinematografiche.

La pellicola di Tarantino ci riporta alla fine degli anni ’60, quando l’America fu scossa da una terribile serie di omicidi tra cui il massacro di Sharon Tate, moglie incinta del regista Roman Polanski. Responsabile del misfatto fu la setta di Charles Manson.

Il colpo del cane

Il colpo del cane è una commedia italiana diretta da Fulvio Risuleo con Edoardo Pesce e Silvia D’Amico che arriva al cinema dal 19 settembre. Di cosa parla? Rana e Marti sono al primo giorno di dogsitting quando il bulldog francese che era stato affidato loro viene portato via. Decidono così di mettersi sulle tracce del ladro, un veterinario che si lascia chiamare Dr Mopsi.

Ad Astra

Il 26 settembre è una data che porta Brad Pitt per la seconda volta nello stesso mese al cinema. Questa volta lo vedremo protagonista di Ad Astra, il film di fantascienza diretto da James Gray distribuito da 20th Century Fox.

Roy è un ingegnere aerospaziale della NASA incaricato di compiere una missione nello spazio. Roy è sposato con Eve e ha una leggera forma d’autismo. Suo padre è scomparso 20 anni non facendo più ritorno da una missione su Nettuno. Pare che suo padre in realtà stesse avanzando esperimenti con materiale classificato in grado di distruggere l’umanità. Dpo essere sopravvissuto a una caduta dallo spazio, il governo si rivolge al figlio convinto che possa essere l’unica persona in grado di aiutarli a invertire il processo di distruzione smantellando il progetto di suo padre.

Dora e la città perduta

La trasposizione cinematografica in live action di Dora L’esploratrice, celebre cartone animato, è stato diretto da James Bobin.

In questo film, Dora è una nota avventuriera che ha trascorso gran parte della sua vita esplorando l’impervia giungla insieme ai genitori. Quando comincia il liceo, per Dora le grandi sfide hanno inizio così come la volontà di ritrovare i genitori scomparsi.

Dora e la città perduta arriva nelle sale italiane il 26 settembre.

Diego Maradona

Chi ha amato Maradona non può perdersi questo documentario che arriva in sala il 23 settembre. Il film racconta la storia di un ragazzino povero e senza istruzione cresciuto in una baraccopoli: la sua sorprendente eccellenza lo fa diventare una stella assoluta, elargendogli ricchezze incalcolabili, fama mondiale e status degno di una divinità. Tuttavia, gli mancano gli strumenti per gestire una celebrità simile. Ogni trionfo della sua vita sembra avere un esito disastroso, anche se di solito finisce per uscirne vincitore.

Rambo: Last Blood

Arriva un altro capitolo di Rambo con Sylvester Stallone. Dal 26 settembre, le avventure continuano. Il quinto film della celebre saga vede il ritorno di John Rambo al cinema, veterano di guerra del Vietnam ed ex soldato delle forze spciali dell’esercito americano che, abituato ai ritmi del campo di battaglia, decide di concedersi un po’ di riposo nella fattoria di famiglia.

Ma il dovere torna a bussare alla sua porta, così Rambo dovrà abbandonare la pace e la serenità per tornare in azione, pronto a salvare la nipote di un amico a lui molto cara, rapita da un cartello messicano.

Il sindaco del rione Sanità

Presentato in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia, il film è diretto da Mario Martone e vede nel cast Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo. Distribuito da Nexo Digital, il film racconta la storia di Antonio Barracano, il sindaco del rione Samnità che grazie al suo prestigio e all’aiuto di un amico medico, amministra la giustizia secondo i suoi personali criteri.

Il film, dopo Venezia, arriva nelle sale italiane dal 30 settembre.

