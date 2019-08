Fedez, la sorpresa più bella ai fan: “Non potevo più mantenere il segreto”

Fedez annuncia il nuovo disco su Instagram

Fedez torna alla ribalta e annuncia il nuovo album su Instagram. Dopo la pausa dalla musica dichiarata a inizio anno, il rapper marito di Chiara Ferragni fa una sorpresa ai fan.

“Dopo questo tour sarà tempo di prendermi una pausa. Voglio che ci siate tutti, dobbiamo salutarci come si deve. Devo raccontarvi un po’ di cose prima di lasciarci per un po’. Vi prometto che sarà uno show che non avete mai visto prima, saremo io e voi”, aveva detto sul social a febbraio al termine del Paranoia Airlines Tour.

Ma ora Federico Lucia è tornato al lavoro. A Ibiza, in compagnia dell’amico Luis Sal, si era lasciato scappare qualche indiscrezione su futuri progetti professionali. La conferma, però, è arrivata solo nelle ultime ore.

Fedez nuovo album, l’annuncio su Instagram

Con un video Instagram, Fedez ha dato l’annuncio ai suoi fan: “Nuovo disco, nuova squadra. Sto tirando fuori tutta la m***a accumulata in questi anni. Abbiamo lavorato in segreto per un po’ ma non potevamo tenere nascosta questa relazione a lungo. Nuovo metodo di scrittura, nuovi processi creativi. Come una macchina della resurrezione”.

Rivedremo Fedez accanto al produttore discografico Dargen D’amico con il quale aveva già collaborato in passato, nel 2013. Dall’annuncio del rapper si intuisce che sarà un album ricco di novità, diverso da quelli precedenti.

