Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli news

Che Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si siano definitivamente lasciati non c’è più dubbio. A smontare qualsiasi ipotesi di una riappacificazione ci ha pensato il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, che ha immortalato un bacio tra la ex del cantante e l’imprenditore Charley Vezza, il nuovo compagno. Il magazine è uscito oggi, ma le immagini hanno iniziato a circolare sui social già giorni fa. Ovviamente, le ha viste anche Eros Ramazzotti. Che oggi sul suo profilo Instagram ha reagito. A modo suo.

Il cantante ha pubblicato una sua foto buffa, un primo piano con un sorriso sornione e il commento sarcastico “Dichi a me???”. Come a dire, traducendo dal dialetto romanesco, “dici a me?”. Il tutto accompagnato da tante faccine che ridono. Un modo leggero per dire che quello che sta accadendo attorno a lui non gli importa, non ha voglia di prestare attenzione. Preferendo piuttosto andare avanti.

O tornare indietro. Il cantante, infatti, si è geo-localizzato a Cinecittà, il quartiere della Capitale dove è cresciuto. Un modo per affermare, ancora una volta, che nonostante il successo, Eros Ramazzotti resta sempre legato alle sue origini.

La cosa più bella (e inaspettata)? Tra le migliaia di like che il post di Eros Ramazzotti ha ricevuto, c’è anche quello dell’ex Marica Pellegrinelli.

Le cause della rottura

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati all’improvviso e tutti coloro che credevano che quella fosse la storia d’amore perfetta si sono chiesti quali siano state le motivazioni che hanno portato alla rottura della coppia dopo una storia d’amore lunga dieci anni, dalla quale sono nati anche due bambini. Alla base della rottura, stando ad alcune rivelazione del settimanale Oggi, ci sarebbe la gelosia di lui, poco compatibile con il carattere piuttosto indipendente di lei.