Ed Sheeran si prende una pausa dalla musica

Ed Sheeran si ritira: il cantante si prende una pausa dalla musica

L’annuncio è arrivato durante l’ultima data del suo Divide Tour. Ed Sheeran, amata popstar, ha annunciato che prenderà una pausa dalla musica.

“Questo sarà il mio ultimo concerto, probabilmente per almeno 18 mesi”.

Il cantante britannico nell’arco di due anni non si è mai fermato, girando di città in città per il suo Divide Tour, che ha avuto più di una tappa anche qui, in Italia.

Si tratta del suo terzo tour mondiale, iniziato ufficialmente nel 2017 da Torino e si è concluso, dopo 260 concerti, in terra natia (Regno Unito). Il cantante dai capelli rossi adesso ha detto basta, almeno per il momento.

Dopo così tante esibizioni – tra concerti e comparse persino in serie tv come Game of Thrones – Ed Sheeran vuole dedicare il suo tempo anche ad altro, ma a cosa?

Ed Sheeran si ritira | Musica in pausa per la famiglia?

Pare che la motivazione maggiore, secondo alcune voci, riguardi sua moglie, Cherry Seaborn. I due hanno deciso di sposarsi lo scorso dicembre, mandando in tilt i fan di Ed Sheeran con un dolcissimo scatto su Instagram. Cherry era una sua vecchia amica d’infanzia nonché compagna di classe del liceo e la loro relazione è partita nel 2015.

Durante l’ultimo concerto, il cantante ha dichiarato con nostalgia: “È stata una giornata emozionante per molte persone nel backstage. È un po’, in un modo strano, come quando stai rompendo con una ragazza con cui sei stato per anni. Sembra strano, ma è stato un lungo tour”.

Poi ha salutato i presenti con un coerente “ci rivedremo tra qualche anno”. Pare che la celebrity britannica abbia il desiderio d’iniziare presto una famiglia; del resto, in più di un’occasione Ed Sheeran ha dichiarato di voler diventare padre.

Questo è un grande momento per ritirarsi dalle scene musicali. Basti pensare che il Divide Tour è risultato essere quello con il più grande incasso di tutti i tempi, superando il 360° Tour degli U2.

“Da piccolo venivo bullizzato, ma è bello essere strani” Ed Sheeran parla di bullismo