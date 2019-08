Donna pelosa del mondo si depila per il matrimonio

La donna più pelosa del mondo si depila prima del matrimonio: Supatra Sasuphan aveva 10 anni quando a Roma ha vinto il titolo durante il programma “Show dei record” di Canale 5, ma a 19 anni ha deciso di togliersi i peli del viso per celebrare al meglio la cerimonia di nozze.

Supatra, di origine thailandese, è nata con la sindrome di Ambras, anche nota come “sindrome del lupo mannaro”, che rende l’intero corpo villoso anche nelle donne e colpisce in maniera particolare il volto. Questo non le ha impedito di innamorarsi e di decidere di convolare a nozze. “Lui è al tempo stesso il mio primo amore e l’amore della mia vita”, ha detto Supatra del ragazzo, suo coetaneo, prima di sposarlo.

Ma per l’occasione ha deciso di depilarsi totalmente, e il cambiamento del volto dopo l’operazione è notevole, perché senza i peli che le ricoprivano il viso Supatra mostra tutti i tratti somatici.

La coppia ha diffuso immagini foto che ritraggono i due innamorati in pose romantiche a pochi giorni dalla data di nozze.

Nel 2010 Supatra Sasuphan aveva anche vinto il titolo mondiale dal “World Greatest Record”.

