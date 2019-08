Consultazioni Quirinale: la Lega di Matteo Salvini da Mattarella

La Lega torna al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (qui la diretta delle consultazioni) oggi, 28 agosto. Matteo Salvini guida la delegazione del Carroccio, affiancato dai due capigruppo Massimiliano Romeo (Senato) e Riccardo Molinari (Camera). Il rischio per la Lega, nel caso in cui M5s e Pd abbiano trovato un accordo per governare insieme, è quello di ritrovarsi all’opposizione.

Come sono andate le consultazioni dello scorso 22 agosto

Nelle consultazioni dello scorso 22 agosto, Matteo Salvini aveva chiesto di ridare la parola agli italiani. Questo il suo discorso: “Abbiamo ribadito che i troppi no hanno portato alla fine di questa esperienza di governo che tante cose buone ha fatto. Oggi la via maestra non possono essere giochini di palazzo. Sono e dovrebbero essere le elezioni. Nessuno dovrebbe avere paura del giudizio del popolo. In questi giorni abbiamo letto che alcuni dei no sarebbero diventati dei sì e che in casa M5S ci sarebbero parlamentari che sosterrebbero una manovra coraggiosa, espansiva e importante e che scongiurerebbe l’aumento dell’Iva. Evidentemente aver scoperchiato il vaso è servito” (com’è andata la consultazione tra la Lega e Mattarella).

Di seguito tutte le ultime news in diretta LIVE sulla consultazione al Quirinale tra la delegazione della Lega e il presidente Mattarella.

Ore 18.00 – Iniziato il colloquio tra il presidente della Repubblica e la delegazione della Lega.

Ore 17.45 – La delegazione della Lega, guidata da Matteo Salvini e composta dai capigruppo Romeo e Molinari, è arrivata al Quirinale.

Il calendario completo delle Consultazioni

Martedì 27 agosto ore 16.00 – Elisabetta Casellati, presidente del Senato

Martedì 27 agosto ore 17.00 – Roberto Fico, presidente della Camera

Martedì 27 agosto ore 18.20 – Gruppo misto del Senato

Martedì 27 agosto ore 18.40 – Gruppo misto della Camera

Mercoledì 28 agosto ore 10.00 – Gruppo parlamentare “Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv)” del Senato

Mercoledì 28 agosto ore 10.30 – Gruppo parlamentare “Liberi e Uguali” della Camera dei deputati

Mercoledì 28 agosto ore 11.00 – Gruppi parlamentari Fratelli d’ Italia di Camera e Senato

Mercoledì 28 agosto ore 16.00 – Gruppi parlamentari Partito Democratico di Camera e Senato

Mercoledì 28 agosto ore 17.00 – Gruppi parlamentari Forza Italia di Camera e Senato

Mercoledì 28 agosto ore 18.00 – Gruppi parlamentari “Lega Salvini Premier” di Camera e Senato

Mercoledì 28 agosto ore 19.00 – Gruppi parlamentari “Movimento 5 stelle” di Camera e Senato