Le consultazioni al Quirinale del 28 agosto | Streaming live e diretta tv video: dove vederle

Consultazioni in Quirinale: è possibile seguirle in streaming. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricominciato ieri, 27 agosto, il secondo giro di Consultazioni, per concludere la crisi di governo. Proseguono oggi gli incontri istituzionali al Quirinale in vista della formazione del nuovo governo. Le ore scorse sono state decisive per la trattativa M5s-Pd. E oggi sapremo che strada prenderà la crisi.

Mercoledì 28 agosto è infatti il giorno, decisivo, in cui Mattarella vedrà i principali partiti. Ma come essere aggiornati su quello che succede nei palazzi?

QUI LA DIRETTA DI TPI SULLE CONSULTAZIONI

QUI LA DIRETTA DI TPI PER RIMANERE AGGIORNATI SULLA CRISI DI GOVERNO

Dove vedere le consultazioni al Quirinale in streaming live o diretta tv

È possibile seguire le dichiarazioni dei rappresentanti politici alle consultazioni al Quirinale in diretta streaming live attraverso il sito del Quirinale: ecco il link. Come spiega il Quirinale, le consultazioni con il presidente della Repubblica sono disponibili su canali: canale satellitare, web tv e YouTube.

A trasmettere gran parte della giornata di consultazione saranno le principali emittenti tv all news Rai News24, TgCom24 di Mediaset e SkyTg24, rispettivamente ai canali 48, 51 e 50 del digitale terrestre.

Le consultazioni di Mattarella del 28 agosto: il calendario completo Di seguito il calendario delle consultazioni di oggi, 28 agosto. Ecco l’orario degli incontri di Mattarella al Quirinale: Mercoledì 28 agosto ore 10.00 – Gruppo parlamentare “Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv)” del Senato Mercoledì 28 agosto ore 10.30 – Gruppo parlamentare “Liberi e Uguali” della Camera dei deputati Mercoledì 28 agosto ore 11.00 – Gruppi parlamentari Fratelli d’ Italia di Camera e Senato Mercoledì 28 agosto ore 16.00 – Gruppi parlamentari Partito Democratico di Camera e Senato Mercoledì 28 agosto ore 17.00 – Gruppi parlamentari Forza Italia di Camera e Senato Mercoledì 28 agosto ore 18.00 – Gruppi parlamentari “Lega Salvini Premier” di Camera e Senato Mercoledì 28 agosto ore 19.00 – Gruppi parlamentari “Movimento 5 stelle” di Camera e Senato