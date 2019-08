Consultazioni Quirinale: Lega, il discorso di Matteo Salvini | Diretta LIVE

Consultazioni Quirinale: la Lega di Matteo Salvini da Mattarella

La Lega torna al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (qui la diretta delle consultazioni). Matteo Salvini guida la delegazione del Carroccio, affiancato dai due capigruppo Massimiliano Romeo (Senato) e Riccardo Molinari (Camera). Il rischio per la Lega, nel caso in cui M5s e Pd abbiano trovato un accordo per governare insieme, è quello di ritrovarsi all’opposizione.

Il calendario completo delle Consultazioni

Martedì 27 agosto ore 16.00 – Elisabetta Casellati, presidente del Senato

Martedì 27 agosto ore 17.00 – Roberto Fico, presidente della Camera

Martedì 27 agosto ore 18.20 – Gruppo misto del Senato

Martedì 27 agosto ore 18.40 – Gruppo misto della Camera

Mercoledì 28 agosto ore 10.00 – Gruppo parlamentare “Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv)” del Senato

Mercoledì 28 agosto ore 10.30 – Gruppo parlamentare “Liberi e Uguali” della Camera dei deputati

Mercoledì 28 agosto ore 11.00 – Gruppi parlamentari Fratelli d’ Italia di Camera e Senato

Mercoledì 28 agosto ore 16.00 – Gruppi parlamentari Partito Democratico di Camera e Senato

Mercoledì 28 agosto ore 17.00 – Gruppi parlamentari Forza Italia di Camera e Senato

Mercoledì 28 agosto ore 18.00 – Gruppi parlamentari “Lega Salvini Premier” di Camera e Senato

Mercoledì 28 agosto ore 19.00 – Gruppi parlamentari “Movimento 5 stelle” di Camera e Senato