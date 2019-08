Chiara Ferragni troppo magra: la polemica sui suoi massaggi dimagranti

Chiara Ferragni è impegnata in un viaggio di lavoro a New York prima di volare alla volta di Venezia, dove presenterà il film sulla sua vita, “Unposted”, che fa parte della selezione ufficiale di documentari della prestigiosa mostra del cinema.

Mentre si trova nella grande mela mostra tra le storie Instagram le foto del suo bacino prima e dopo un trattamento dimagrante, e nella storia sponsorizza il profilo dell’estetista che l’ha aiutata ad essere in forma con i massaggi. In realtà, la linea della influencer è perfetta e sorprende pensare che la giovane fashion blogger si sia sottoposta a un trattamento.

Eppure è così.

L’estetista rilancia l’immagine condivisa da Chiara Ferragni e scrive su Instagram: “Combinato a sane abitudini quotidiane, gli effetti del massaggio possono sicuramente aiutare a raggiungere risultati come questo. Il risultato varia da corpo a corpo ma normalmente puoi renderti conto dei benefici già dalla prima sessione”.

Partono così i commenti sul social da parte di chi crede che Chiara Ferragni stia esagerando, e stia dando un cattivo esempio ai suoi milioni di follower.

“Non capisco… Da magra a pelle e ossa? Perché intervenire sul fisico già magro?”, commenta qualcuno.

Non è la prima volta che Chiara Ferragni è travolta dalle polemiche sulla sua forma fisica. Solo pochi giorni fa ha mostrato se stessa semi nuda in una foto, e i fan si sono scatenati dicendole che, in quanto madre, non dovrebbe esibire il suo corpo in quel modo.

Adesso è la volta di nuove polemiche: la foto mostra le anche e le costole di Chiara Ferragni e sorprende tutti, perché non sembra affatto che la donna abbia bisogno di una cura dimagrante, dal momento che la sua linea appare quasi perfetta e che sembra sempre magrissima. Nella seconda foto, però, il suo bacino sembra a molti fin troppo sottile.

Forse Chiara si sta preparando al red carpet di Venezia, e questo motiverebbe il trattamento.

Oppure è probabile che Chiara Ferragni abbia voluto semplicemente utilizzare la sua visibilità per sponsorizzare l’amica estetista.

