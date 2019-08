Una studentessa cade dal balcone mentre si esibisce in una posa di yoga, in Messico, e si rompe 110 ossa. Lo riportano i media locali messicani, che hanno mostrato l’immagine della ragazza scattata subito prima della caduta.

Alexa Terraza, 23 anni, era un’esperta di “yoga sul balcone” e si stava facendo scattare una foto in una delle sue posizioni preferite sulla ringhiera.

L’immagine che riprende il momento precedente alla caduta è diventata virale, ma intanto Alexa è scivolata ed ha fatto un volo di circa 25 metri dal suo appartamento a San Pedro, in Messico.

Secondo quanto riferiscono i media messicani, quando ha toccato terra la studentessa si è rotta 110 ossa. Alexa ha trascorso circa 11 ore in chirurgia affinché i medici ricostruissero le ginocchia e le caviglie, ma secondo alcuni le ferite sono così gravi che potrebbe non essere più in grado di parlare per almeno tre anni.

Fino a 100 donatori di sangue si sono prodigati per Alexa e per supportare il lunghissimo intervento chirurgico a cui è stata sottoposta.

I media riportano che i vicini di Alexa erano abituati a vederla appesa al balcone in procinto di esibirsi nella pericolosa posa alla ringhiera, ma purtroppo questa volta l’esercizio di yoga è andato a finire male.

Ora la ragazza sta lottando tra la vita e la morte, e probabilmente non sarà più in grado di praticare il suo sport meditativo preferito.

Intanto la polizia ha aperto un’indagine, per determinare le circostanze della caduta.