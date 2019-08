Bitter Sweet, le anticipazioni della puntata del 28 agosto 2019: cosa succede oggi

Il pubblico italiano è sempre più appassionato di Bitter Sweet, la serie tv estiva di Canale 5 in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, al punto da andare alla ricerca compulsiva delle anticipazioni delle prossime puntate, compresa quella di oggi, mercoledì 28 agosto 2019.

La fiction, il cui titolo italiano è Ingredienti d’amore mentre quello originale è Dolunay, è andata in onda per la prima volta in Turchia nel 2017. I protagonisti di Bitter Sweet sono Özge Gürel (già nota al pubblico pomeridiano di Canale 5 per aver prestato il volto alla giovane Öykü Acar nella fiction Cherry Season) e Can Yaman (vero sex symbol della serie tv).

Ecco le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 28 agosto 2019, in onda dalle 14,45 alle 15,30, ovviamente su Canale 5.

Bitter Sweet anticipazioni 28 agosto | La puntata di mercoledì

Nella puntata di mercoledì 28 agosto, prosegue il piano di Pelin – ex ragazza di Ferit, tornata in città perché invitata per una festa a sorpresa per il compleanno di lui – di allontanare il ragazzo dalla sua compagna, Nazli. Su suggerimento di Hakan, che persegue come sempre il sogno di rovinare economicamente Ferit, Pelin decide di raccontare al ragazzo una grossa bugia.

Così, Pelin decide di seguire il piano suo e di Hakan. Incontra Ferit e gli racconta che, anni addietro, aspettava un figlio proprio di lui. E che, quando il ragazzo decise di tradirla e poi lasciarla, lei non poté fare altro che abortire.

Ferit rimane davvero sconvolto dalla confessione di Pelin. Al punto da organizzare un nuovo incontro con la ragazza senza dire nulla alla moglie.

Nel frattempo Nazli, che aveva invitato la ragazza al compleanno del fidanzato senza sapere che tra i due in passato di fosse stato del tenero, scopre la verità. Ferit, infatti, non le aveva detto che lui e Pelin una volta stavano insieme. Così, la relazione tra i due – ripresa dopo un periodo di lunghe discussioni – inizia nuovamente a vacillare.

Bitter Sweet anticipazioni 28 agosto | La trama della fiction

Nazli è una giovane cuoca che studia all’università, frequenta corsi di giapponese per poter aprire un giorno un suo ristorante. Nazli vive in un appartamento con sua sorella Asuman e l’amica Fatos, ma le sue condizioni economiche precarie la spingono a cercare lavoro e lo trova nella casa di Ferit, un ricco uomo d’affari che l’assume come chef personale.

A far breccia nel cuore della giovane cuoca è il piccolo Bulut, nipote di Ferit, con il quale instaura un legame speciale. A ostacolare la buon riuscita del rapporto tra datore di lavoro e dipendente saranno Hakan e Demet, due coniugi spregevoli responsabili della morte dei genitori del piccolo Bulut. I due puntano al suo patrimonio e sono intenzionati ad ottenerne la custodia per poter ottenere una modesta percentuale delle azioni della Pusula Holding (azienda di cui Ferit è socio).