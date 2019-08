Battiti Live Compilation, la scaletta del concerto di RadioNorba di stasera su Italia 1

Grande sorpresa per gli appassionati di musica: stasera, mercoledì 28 agosto 2019, su Italia va in onda Battiti Live Compilation, una selezione delle migliori esibizioni dei cantanti che hanno partecipato ai cinque concerti estivi organizzati da RadioNorba in Puglia, con una scaletta del tutto rinnovata rispetto alle cinque precedenti puntate.

Battiti Live è l’annuale concerto itinerante di RadioNorba, che nel 2019 ha deciso di fare cinque tappe, tutte in Puglia: a Vieste (il 30 giugno), Brindisi (il 7 luglio), Trani (il 14 luglio), Gallipoli (il 21 luglio) e Bari (il 28 luglio). A condurre gli eventi, trasmessi poi in differita sulla rete Mediaset, sono stati Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e la giovanissima Mariasole Pollio, in veste di inviata tra il pubblico.

Battiti Live 2019, tutto sui 5 concerti di RadioNorba di questa estate

Nella puntata speciale di stasera ci sarà una sorta di “Best of”, con solo alcune delle esibizioni dei cantanti italiani e internazionali che hanno animato l’estate pugliese. La regia di Battiti Live Compilation è stata affidata a Luigi Antonini.

Come prima di ogni puntata, anche stasera c’è grande attesa per scoprire quale sarà la scaletta ufficiale del concerto del 28 agosto 2019.

Battiti Live Compilation, la scaletta di stasera

Né Italia 1, né RadioNorba hanno diffuso finora la scaletta con l’ordine dei cantanti di Battiti Live Compilation. Ciò che si sa è che, per motivi di tempo, non saranno presenti tutti i 70 artisti che hanno calcato i palchi pugliesi in questa estate.

Come vedere Battiti Live 2019 in streaming

In attesa di avere maggiori informazioni sulla scaletta, possiamo vedere l’elenco completo dei cantanti di Battiti Live 2019. Eccolo:

Alessandra Amoroso, Mahmood, LP, Il Volo, Achille Lauro, i Boomdabash, Fabrizio Moro, Anastasio, Federica Carta e Shade, Francesco Renga, Irama, Loredana Bertè, i Maneskin, Takagi&Ketra con Giusy Ferreri, Guè Pequeno, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Anna Tatangelo, Baby K, Luca Carboni, Rocco Hunt, gli Stadio, Paola Turci, Max Pezzali, Ofenbach, Nek, Giant Rooks, Dolcenera, Cristiano Malgioglio, Tiromancino, Le Vibrazioni, J-Ax, Tormento, Annalisa, Clementino, Bianca Atzei, Jake La Furia, Modà, Levante, Emis Killa, Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Sergio Sylvestre, Alberto Urso, Giordana Angi, The Kolors, Elodie, Benji & Fede, Mondo Marcio, Dark Polo Gang, Chadia Rodriguez, Luchè, Fred De Palma e Ana Mena, Vegas Jones, Mr Rain e Martina Attili, Aiello, Emma Muscat e Biondo, Mamasita e Gabri Ponte

Gabry Ponte tocca il sedere a Elisabetta Gregoraci durante l’ultima puntata di Battiti Live | VIDEO

Battiti Live Compilation, le scalette dei cinque concerti

Facciamo anche un ripasso delle scalette dei singoli concerti di Battiti Live. In ognuna delle tappe, infatti, si sono esibiti cantanti diversi, per regalare al pubblico uno spettacolo di musica il più variegato possibile.

La scaletta del concerto di Vieste

La scaletta del concerto di Brindisi

La scaletta del concerto di Trani

La scaletta del concerto di Gallipoli

La scaletta del concerto di Bari

Siete pronti a godervi lo spettacolo di Battiti Live Compilation? L’appuntamento è per stasera su Italia 1 a partire dalle 21,15.