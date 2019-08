🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 27 agosto 2019 | Dati Auditel | Share | SuperQuark | Windstorm – Liberi nel vento | Professore per amore

Ieri sera Rai 1 ha cambiato la sua programmazione della prima serata: al posto del film commedia Fratelli unici è andata in onda l’ultima puntata di SuperQuark. Su Canale 5, invece, è stato trasmesso il film Windstorm – Liberi nel vento, di cui questa sera, mercoledì 28 agosto, andrà in onda il secondo capitolo (Windstorm – Contro ogni regola). Anche Rai 3 ha proposto ai suoi telespettatori un film: Professore per amore con Hugh Grant.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di martedì 27 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 27 agosto 2019 | Martedì | Chi ha vinto la serata

L’ultima puntata di Superquark su Rai 1, sorprendentemente, non ha conquistato uno share particolarmente soddisfacente, confermando il trend delle ultime puntate: l’edizione 2019 del programma ha infatti chiuso con soli 1.624.000 spettatori e il 9.9% di share. Buon successo invece per Canale 5 con Windstorm – Liberi nel Vento, che ha raccolto davanti al video 2.478.000 spettatori pari al 13.6% di share.

Su Rai2 ad aver seguito lo scontro tra Italia e Slovenia per gli Europei femminili di Pallavolo sono stati in 1.432.000 pari al 7.3% di share, mentre invece su Italia 1 Chicago Fire ha guadagnato 1.262.000 spettatori e il 6.7% di share. Su Rai3 il film con Hugh Grant Professore per Amore lo hanno guardato in 1.033.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%, mentre su Rete4 Stasera Italia Speciale sulla crisi di governo ha totalizzato un a.m. di 963.000 spettatori e il 5.7% di share.

Su La7 In Onda Prima Serata ha visto 1.161.000 spettatori con uno share del 6.3%, mentre su Tv8 Into Darkness – Star Trek è stato scelto da 452.000 spettatori (2.8%). Sul Nove, infine, Mani di Fata ha visto 338.000 spettatori all’ascolto con l’1.9% di share.

Access prime time | Dati auditel ieri sera

Su Rai 1 ottimo share, anche se nella media, per Techetechetè: 3.328.000 spettatori all’ascolto con il 17% di share. Canale 5 anche stabile nella fascia di access prime time con Paperissima Sprint Estate, che ha registrato anche ieri sera una media di 2.377.000 spettatori con uno share del 12.3%.

Su Italia1 CSI ha invece ottenuto 1.087.000 spettatori e il 5.7% di share, mentre su Rai3 VoxPopuli è stato visto da 796.000 spettatori (4.3%), mentre la soap Un Posto al Sole ha intrattenuto 1.310.000 spettatori (6.7% di share). Su Rete4 Stasera Italia Estate ha guadagnato 1.213.000 individui all’ascolto (6.4%), nella prima parte, e 1.275.000 spettatori (6.5%), nella seconda, mentre su La7 In Onda è stato preferito da 1.515.000 spettatori (7.7%). Su Tv8 4 Ristoranti è stato seguito da 619.000 spettatori (3.2%), mentre infine sul Nove Pizza Hero – La Sfida dei Forni ha raccolto un pubblico di 218.000 spettatori (1.1%).