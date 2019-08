Adolescente imprigionata in casa per 10 anni dai genitori

Una ragazza adolescente è rimasta imprigionata per 10 anni a casa dei suoi genitori in Kent, nel Regno Unito. L’ultima volta che ha visto la luce aveva 9 anni, ma durante la sua crescita la famiglia l’ha tenuta segregata in casa senza farla studiare o garantirle accesso a cure e altri servizi sociali.

L’allarme è stato lanciato da un vicino preoccupato: la polizia ha fatto incursione in casa della ragazza e arrestato i genitori.

Una fonte ha dichiarato che la ragazza era in uno stato di stress quando è stata trovata, e ora è stata presa in carico dai servizi sociali.

“Sta ricevendo aiuto psicologico e psichiatrico. Ma ci sono ancora tante domande a cui rispondere per comprendere come è potuta accadere una cosa simile”.

I suoi genitori l’hanno portata via da scuola quando aveva nove anni per iniziare un percorso di educazione “a casa”, poiché la ragazza aveva bisogni particolari.

Ma da allora non è più stata vista ed è rimasta in casa per tutto il tempo.

I genitori sono accusati di aver abbandonato la figlia, e dopo l’arresto sono stati rilasciati su cauzione mentre le autorità investigano ulteriormente sul caso.

